Benedito Ruy Barbosa continua na UTI para tratar insuficiência renal

O teledramaturgo Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, está internado desde o dia 20 de maio devido à piora no quadro de insuficiência renal crônica. Neste sábado (7), um comunicado do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, informou que ele está estável, mas não tem previsão de alta.

Na última sexta-feira (6), o comunicado havia indicado que ele estava evoluindo positivamente, com possibilidade de ser transferido para o quarto.

Porém, o autor segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em uma ala destinada a pacientes de menor complexidade e gravidade, segundo boletim médico divulgado pela CNN.

Segundo informações publicadas pelo g1 poucos dias após a internação, a filha do teledramaturgo, Edmara Barbosa, informou que ele havia sido internado por precaução e para tomar antibióticos contra uma infecção urinária em ambiente de UTI.

"Ele não está intubado, nem corre risco de morte", informou ela, em reportagem publicada no dia 25 de maio. No início do ano, o autor fez uma rara aparição em uma foto ao lado de Edmara, publicada nas redes sociais da filha.

Obras de Benedito Ruy Barbosa

Após dar início à carreira com peças de teatro, Benedito Ruy Barbosa estreou com "Somos Todos Irmãos" (1966), na Tupi. O autor alternou entre emissoras, entre 1960 e 1980.

Ao longo da carreira, colecionou clássicos no currículo, como "Cabocla" (1979), "Sinhá Moça" (1986), "Renascer" (1993), "O Rei do Gado" (1996) e "Terra Nostra" (1999).

Ele também foi o criador de "Pantanal" (1990), que foi exibida originalmente na TV Manchete e teve remake assinado pelo neto, Bruno Luperi, e transmitido na Globo em 2020.