Ex-BBB Eva Pacheco lamenta xenofobia que sofreu durante reality show

A cearense Eva Pacheco lamentou que seu modo de falar no BBB 25, assim como o da vencedora Renata Saldanha, tenha virada piada e crítica dentro e fora da casa. Ela contou em entrevista que ficou chateada com a situação, mas reforçou que tem orgulho de suas raízes.

“Vi que houve xenofobia em relação ao jeito em que a gente fala, às gírias e a nossa forma de ser. A gente fica chateada, lógico, mas isso não vai me fazer desistir da minha bandeira e de quem eu sou. Em todo o momento, lá dentro do programa mesmo, quis exaltar o Ceará e colocar o Ceará no lugar em que ele merece estar”, disse, à Quem.

“Tenho muito orgulho de mim e do meu povo. Cada estado tem as suas peculiaridades. O cearense tem esse jeito de falar, de ser divertido, de usar suas próprias gírias. Xenofobia é crime e a gente vai estar sempre lutando pelo que a gente é e pelo nosso estado", continuou.

Eva ainda celebrou o fato de ela e Renata terem sido homenageadas recentemente na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com a Edisca, projeto social onde ambas estudaram dança.

“Nunca passou pela minha cabeça a gente receber uma homenagem com a nossa escola de dança. É uma honra. Foi um momento emocionante estar ali com a Edisca que transformou e transforma a vida de tantas crianças em situação de vulnerabilidade social. Essa homenagem ficará marcada para sempre em minha vida”.