Nanda Costa e Lan Lahn celebram nascimento de filhas gêmeas: 'menininhas passam bem'

As gêmeas de Nanda Costa e Lan Lahn nasceram na noite de terça-feira (19), segundo informou a assessoria do casal ainda no início desta quinta (21). O comunicado ainda completou que o parto de Nanda foi rápido e tranquilo.

"As duas mães e as menininhas passam bem. Em breve, dentro do previsto, estarão em casa", confirmou a equipe das artistas. Além disso, as duas fizeram questão de agradecer a energia positiva recebida, seja de amigos ou admiradores, durante a gestação.

"A nova família, que não cabe em si de tanta felicidade, faz questão de agradecer todo o carinho e as boas vibrações dos fãs e amigos desde o início da gravidez", finaliza a declaração.

Nanda Costa e Lan Lanh

A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh estão juntas desde 2014 e oficializaram o noivado em maio de 2019. Na ocasião, Nanda aproveitou o aniversário de 51 anos para fazer o pedido à amada.

Legenda: Nanda compartilhou imagens da gestação nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Já em junho deste ano, a gravidez das duas gêmeas foi anunciada oficialmente em publicação no Instagram. "Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas", escreveu Nanda.