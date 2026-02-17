Carla Perez admite erro após polêmica de racismo: "Nada justifica"

Carla Perez foi às redes sociais, nessa segunda-feira (16), se desculpar por ter subido nos ombros de um segurança negro durante a despedida do seu bloco de Carnaval, o "Pipoca/Algodão Doce", em Salvador.

Segundo a cantora, a atitude foi para ter mais contato com as crianças que acompanhavam o bloco, e em momentos pontuais do percurso.

"A imagem que ficou é dura, e eu reconheço isso. Ainda que a intenção tenha sido boa, a cena reproduz simbologias que nos atravessam enquanto sociedade. Remete a desigualdades históricas que estruturam o nosso país e que jamais podem ser naturalizadas. Nada justifica", escreveu a artista no Instagram.

Imagens foram criticadas nas redes sociais

As imagens da cantora nos ombros do profissional viralizaram e foram criticadas por reproduzir racismo estrutural. "Com intenção ou não, todo o caso da Carla Perez é inadmissível. Pelo menos ela assume o erro. Espero que casos como esse fiquem realmente no passado e sirvam de lição", escreveu um usuário do X.

"Brasil, século XXI? 2026, sinhá e seu serviçal em pleno Carnaval de Salvador", apontou outro.

Em seu pronunciamento, Carla disse que reconhecer o erro era apenas o primeiro passo e que o segundo seria agir.

"O Carnaval de Salvador, a maior festa de rua do planeta, é feito majoritariamente por pessoas negras e para pessoas negras. É expressão de resistência, cultura e potência. Tenho consciência da responsabilidade histórica que isso carrega. Errei. Reconheço", enfatizou a baiana.