Fernanda Torres lamenta a morte da sogra Irina Popow, sobrevivente da Segunda Guerra

Nesse domingo (17), a atriz Fernanda Torres emocionou os seguidores ao revelar, pelas redes sociais, a morte da sogra, Irina Popow, aos 92 anos. Mãe do diretor Andrucha Waddington, Irina era natural da Ucrânia e viveu intensamente alguns dos períodos mais trágicos do século 20, como a invasão nazista liderada por Adolf Hitler, antes de reconstruir a vida no Brasil. A causa da morte não foi divulgada.

“Ontem, Irina Popow, minha sogra, partiu. Uma mulher impressionante, nascida na Ucrânia, que sobreviveu ao homolodor de Stalin, à invasão de Hitler, que viveu num campo de refugiados na Polônia do pós-guerra e migrou para esse país tropical, onde teve filhos e netos", escreveu Fernanda na publicação.

Além de ser lembrada pelas experiências marcantes que viveu, Irina Popow eternizou sua história no livro “Adeus, Stalin”, obra em que narra o período de resistência e deslocamento vivido na Europa antes de se fixar em solo brasileiro.

Quem é o marido de Fernanda Torres?

Andrucha Waddington, de 55 anos, tem longa trajetória no cinema e na televisão. Entre seus trabalhos mais relevantes estão os filmes “Casa de Areia”, protagonizado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro e exibido em festivais internacionais, e “Vitória”, estrelado por Fernanda Montenegro e baseado na história real de uma senhora que enfrenta uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos.

O diretor é pai de quatro filhos. Joaquim e Antonio são frutos do relacionamento com Fernanda Torres, com quem está desde 1998, apesar de uma breve separação. João e Pedro nasceram do primeiro casamento, com a diretora de arte Kiti Duarte. Andrucha também é irmão do diretor de televisão Ricardo Waddington.