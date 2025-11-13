Há 66 anos, incêndio atingiu o Hospital Dr. César Cals e jovem virou herói ao salvar pacientes

Em meio à angústia provocada pelo incêndio que atingiu a subestação de geração de energia do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) na manhã desta quinta-feira (13), o receio era de que o fogo se alastrasse ou a fumaça comprometesse a saúde dos pacientes.

Logo surgiram as imagens de pessoas que estavam no entorno do local se unindo aos profissionais de saúde e de segurança para resgatar recém-nascidos. Há 66 anos, quando outro incêndio ocorreu na unidade, um jovem estudante virou herói ao dar a vida para salvar vítimas.

Na tarde de 4 de agosto de 1959, uma explosão em um depósito de éter da então Casa de Saúde César Cals provocou um incêndio que tomou conta do prédio. O estudante João Nogueira Jucá, que tinha 17 anos, estava a caminho de uma aula de ginástica e escutou o estrondo. Chegando ao hospital, ele enfrentou o fogo para salvar a vida de funcionários e pacientes, principalmente crianças.

Mesmo antes da chegada do Corpo de Bombeiros, João persistia no resgate e ignorava as recomendações contrárias. Mas, durante o socorro, um tubo de oxigênio explodiu perto dele e o atingiu. Depois de ainda insistir em tentar salvar mais pacientes, ele caiu na calçada e precisou de atendimento médico.

O estudante foi levado ao setor de queimados da Assistência Municipal e foi transferido à Casa de Saúde César Cals na manhã de 6 de agosto. João Nogueira Jucá faleceu na madrugada do dia 11 de agosto — o dia do estudante. Além dele, mais de 25 pessoas morreram no incêndio.

Veja também Ceará Quem foi João Nogueira Jucá, o estudante que se tornou herói

Homenagens

Durante a internação, ele foi visitado por dezenas de cidadãos, incluindo o então governador do Ceará, José Parsifal Barroso. Considerado herói, João está sepultado no Cemitério São João Batista, no Centro de Fortaleza, e o túmulo dele é um dos mais visitados.

No dia do enterro, centenas de pessoas choraram pelo jovem e acompanharam o cortejo. À frente estava o governador cearense, seguido pelos pais e irmãos, assim como parentes, amigos e centenas de pessoas comovidas.

Considerado herói pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), Jucá tem, hoje, uma medalha com o seu nome. Além disso, tornou-se o 1º Bombeiro Honorário Militar do Ceará e Patrono dos Estudantes do Estado.

Ele também foi eternizado ao dar nome a uma escola estadual em Fortaleza, em 2002, e a Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantil, em 2007. Jucá também é lembrado em uma rua de Quixadá, num posto de saúde e num conjunto habitacional.

Todo dia 11 de agosto, uma missa é celebrada na Capela Menino Jesus, no jardim interno do Hospital Geral Dr. César Cals, seguida por homenagens na Praça Capistrano de Abreu, onde há um busto do jovem.

Veja também Ceará ‘Saímos correndo com os bebês’: mãe de prematuro narra início de incêndio no Hospital César Cals Ceará Sesa faz operação para transferir pacientes do César Cals após incêndio e diz que não há vítimas

Entenda o incêndio no César Cals em 2025

Na manhã desta quinta-feira (13), um incêndio atingiu a subestação de energia do Hospital Geral Dr. César Cals, no bairro Centro, em Fortaleza. Imagens que circularam nas redes sociais mostram muita fumaça e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo bebês sendo transportadas em incubadoras. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos.

O incêndio foi controlado em cerca de 15 minutos e, segundo informou o major Aloísio, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, não houve chamas, somente fumaça. Conforme o superior de Operações, os danos se restringiram ao local e a área interna da unidade de saúde não foi afetada.

Além da fumaça, uma falta de energia que ocorreu no momento do incêndio fez os pacientes — entre eles gestantes — precisarem deixar o hospital.

Populares e trabalhadores do entorno auxiliaram no resgate. Inicialmente, os bebês levados com as mães ao Beco da Poeira, como é popularmente conhecido o Centro Municipal de Pequenos Negócios. Em uma operação que durou 8 horas, 153 mulheres e 117 bebês foram transferidos para várias unidades de saúde da Capital.

Após a ocorrência, a Enel Ceará instalou cinco geradores na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) do Hospital César Cals. Outros dois equipamentos de grande porte serão ligados em outras alas da instituição.