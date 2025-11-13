Diário do Nordeste
Há 66 anos, incêndio atingiu o Hospital Dr. César Cals e jovem virou herói ao salvar pacientes

Nesta quinta-feira (13), pacientes precisaram ser transferidos da unidade de saúde após incêndio atingir a subestação de geração de energia do hospital.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Busto de Jucá na Praça da Lagoinha, no Centro de Fortaleza.
Legenda: João Nogueira Jucá enfrentou um incêndio que atingiu a então Casa de Saúde César Cals — hoje Hospital Geral Dr. César Cals — para salvar pacientes.
Foto: Divulgação/Thiago Freitas

Em meio à angústia provocada pelo incêndio que atingiu a subestação de geração de energia do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) na manhã desta quinta-feira (13), o receio era de que o fogo se alastrasse ou a fumaça comprometesse a saúde dos pacientes.

Logo surgiram as imagens de pessoas que estavam no entorno do local se unindo aos profissionais de saúde e de segurança para resgatar recém-nascidos. Há 66 anos, quando outro incêndio ocorreu na unidade, um jovem estudante virou herói ao dar a vida para salvar vítimas.

Na tarde de 4 de agosto de 1959, uma explosão em um depósito de éter da então Casa de Saúde César Cals provocou um incêndio que tomou conta do prédio. O estudante João Nogueira Jucá, que tinha 17 anos, estava a caminho de uma aula de ginástica e escutou o estrondo. Chegando ao hospital, ele enfrentou o fogo para salvar a vida de funcionários e pacientes, principalmente crianças.

Mesmo antes da chegada do Corpo de Bombeiros, João persistia no resgate e ignorava as recomendações contrárias. Mas, durante o socorro, um tubo de oxigênio explodiu perto dele e o atingiu. Depois de ainda insistir em tentar salvar mais pacientes, ele caiu na calçada e precisou de atendimento médico.

O estudante foi levado ao setor de queimados da Assistência Municipal e foi transferido à Casa de Saúde César Cals na manhã de 6 de agosto. João Nogueira Jucá faleceu na madrugada do dia 11 de agosto — o dia do estudante. Além dele, mais de 25 pessoas morreram no incêndio.

Homenagens

Durante a internação, ele foi visitado por dezenas de cidadãos, incluindo o então governador do Ceará, José Parsifal Barroso. Considerado herói, João está sepultado no Cemitério São João Batista, no Centro de Fortaleza, e o túmulo dele é um dos mais visitados.

No dia do enterro, centenas de pessoas choraram pelo jovem e acompanharam o cortejo. À frente estava o governador cearense, seguido pelos pais e irmãos, assim como parentes, amigos e centenas de pessoas comovidas.

Considerado herói pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), Jucá tem, hoje, uma medalha com o seu nome. Além disso, tornou-se o 1º Bombeiro Honorário Militar do Ceará e Patrono dos Estudantes do Estado.

Ele também foi eternizado ao dar nome a uma escola estadual em Fortaleza, em 2002, e a Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantil, em 2007. Jucá também é lembrado em uma rua de Quixadá, num posto de saúde e num conjunto habitacional.

Todo dia 11 de agosto, uma missa é celebrada na Capela Menino Jesus, no jardim interno do Hospital Geral Dr. César Cals, seguida por homenagens na Praça Capistrano de Abreu, onde há um busto do jovem.

Entenda o incêndio no César Cals em 2025

Na manhã desta quinta-feira (13), um incêndio atingiu a subestação de energia do Hospital Geral Dr. César Cals, no bairro Centro, em Fortaleza. Imagens que circularam nas redes sociais mostram muita fumaça e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo bebês sendo transportadas em incubadoras. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos.

O incêndio foi controlado em cerca de 15 minutos e, segundo informou o major Aloísio, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, não houve chamas, somente fumaça. Conforme o superior de Operações, os danos se restringiram ao local e a área interna da unidade de saúde não foi afetada.

Além da fumaça, uma falta de energia que ocorreu no momento do incêndio fez os pacientes — entre eles gestantes — precisarem deixar o hospital.

Populares e trabalhadores do entorno auxiliaram no resgate. Inicialmente, os bebês levados com as mães ao Beco da Poeira, como é popularmente conhecido o Centro Municipal de Pequenos Negócios. Em uma operação que durou 8 horas, 153 mulheres e 117 bebês foram transferidos para várias unidades de saúde da Capital.

Após a ocorrência, a Enel Ceará instalou cinco geradores na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) do Hospital César Cals. Outros dois equipamentos de grande porte serão ligados em outras alas da instituição.

