Elmano anuncia 285 leitos obstétricos e neonatais e novo Hospital Dr. César Cals

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta sexta-feira (14) a criação de 285 leitos obstétricos e neonatais em Fortaleza e a reforma do Hospital Geral Dr. César Cals, atingido por um incêndio que mobilizou a transferência de todos os pacientes da unidade.

“Para as medidas que estamos anunciando aqui, temos recursos garantidos de R$ 28 milhões, do Governo Federal, para as ações que vamos realizar. Seja para parto habitual ou de alto risco, nós vamos garantir a essas mulheres um bom atendimento”, afirmou Elmano durante visita aos pacientes transferidos.

A secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, salientou a importância das medidas que garantirão um aumento no número de leitos.

“Serão unidades de neonatologia, que são muito importantes, leitos de obstetrícia para mulheres com complicações e leitos de obstetrícia de médio risco”, pontuou a gestora, que acompanhou Elmano durante a visita no Hospital Universitário do Ceará.

DISTRIBUIÇÃO DOS LEITOS

O governo estadual informou que os leitos serão distribuídos em Fortaleza da seguinte forma:

185 leitos serão abertos no Hospital Universitário do Ceará (HUC);

60 leitos serão abertos no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher)

40 novos leitos serão criados no Gonzaguinha de Messejana.

PARCERIA ENTRE PREFEITURA E GOVERNO FEDERAL

Os novos leitos na Capital serão uma mobilização do governo cearense, em parceria com a prefeitura de Fortaleza e o governo federal.

Também participaram da visita o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (MS), Mozart Sales; o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; a secretária de Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, e sua adjunta, Aline Gouveia. Mozart veio a Fortaleza representando o ministro Alexandre Padilha.

“Nós, da Prefeitura, estamos disponibilizando esses leitos para que possamos atender bem à população. Vocês, mães, que terão seus nenéns nos próximos dias, estaremos abrindo as portas para atender todas vocês”, disse Evandro, sobre o Hospital da Mulher passar a ter emergência obstétrica portas abertas a partir de segunda-feira (17).

REFORMA CESÁR CALS

Legenda: O incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (13). Foto: Thatiany Nascimento / SVM.

Durante a visita, Elmano anunciou ainda a reforma do Hospital Geral Dr. César Cals, o qual chamou de novo, com uma estrutura modernizada.

“A unidade é um patrimônio do povo cearense e do povo de Fortaleza, com 97 anos de história, com vários serviços prestados à sociedade e às mulheres, e vai contar com o apoio do Governo Federal para que possa ser reaberta em breve, de maneira modernizada e integrada à rede”, disse.

SOBRE O INCÊNDIO

Segundo o major Aloísio, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incêndio iniciou na estação de geração de energia da instituição. Conforme o superior de Operações, não houve chamas, somente fumaça, e os danos se restringiram ao local, não afetando a área dentro da unidade de saúde.

A Enel Ceará instalou no Hospital César Cals cinco geradores na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo). Além disso, mais dois geradores de grande porte serão ligados em outras alas da instituição.

Após 8 horas, teve fim às 18h54 da quinta-feira (13), a operação de transferência dos pacientes. 153 mulheres e 117 bebês foram transferidos para várias unidades de saúde da Capital. A mobilização foi motivada após incêndio em subestação do hospital.