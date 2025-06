Homem mata ex-namorada a tiros e tira a própria vida em Sobral

Um homem 37 anos matou a ex-namorada de 22 anos a tiros e em seguida tirou a própria vida em Sobral, no interior do Ceará, nessa quarta-feira (25). O caso ocorreu no bairro Sinhá Saboia, em um imóvel particular, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a TV Verdes Mares, a vítima era Camile Alves da Silva. No momento do crime, o filho dela de 5 anos estava presente na casa, que foi acolhido pelos avós maternos após a ocorrência.

Veja também Segurança Cadela morre após ter 80% do corpo queimado em fogueira de São João, no Cariri Segurança Mansões de luxo na Rocinha que abrigavam criminosos do Ceará são demolidas em ação do MP no RJ Segurança Justiça condena Estado a pagar R$ 50 mil e pensão mensal à mãe de Dandara dos Santos por omissão

Ex não aceitaria fim da relação

Paulo Jander Policarpo da Silva não aceitava o fim da relação. Ele tirou a própria vida no local do crime, segundo apurou a reportagem. Conforme a SSPDS, ele já tinha passagens por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Sobral",