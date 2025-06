Homem é preso suspeito de esfaquear ex-companheira, no Interior do Ceará; vítima se fingiu de morta

Um homem foi preso nessa quarta-feira (11) suspeito de esfaquear a ex-companheira, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará. Conforme apuração da TV Verdes Mares Cariri, a vítima apenas sobreviveu porque conseguiu se fingir de morta após o crime.

A mulher foi encontrada com três perfurações no pescoço, na madrugada do último sábado (7), em uma região de mata. Os policiais acionaram uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e a levou para um hospital.

Em relato à Polícia, a vítima revelou que tinha uma medida protetiva contra o suspeito, identificado como Paulo Victor Macena da Silva, de 31 anos.

Veja também Segurança Quem é a advogada presa em Sobral com bilhetes que teriam sido escritos por detentos ligados ao CV Segurança Ceará tem a maior taxa de homicídios do País em 2024, aponta relatório do Ministério da Justiça

Como aconteceu o crime?

Segundo a mulher, na noite da última sexta-feira (6), o homem a convidou para jantar em um restaurante próximo. Ele a buscou em uma moto, mas ao invés de irem ao estabelecimento, foram até o local do crime, no bairro São José.

Ao chegarem, a vítima percebeu a presença de outro homem, ainda não identificado. Ele participou da agressão. Após a tentativa de homicídio, a dupla fugiu. Nesse momento, a vítima se fingiu de morta e conseguiu sobreviver.

Os agentes foram até a residência da vítima e descobriram diversos boletins de ocorrência feitos por ela contra o ex-companheiro. Eles também se dirigiram até o endereço de Paulo Victor, mas quando chegaram, foram informados pelo pai dele que o filho tinha partido, alegando que iria viajar.

A vítima passou uma cirurgia de emergência, mas passa bem. Já Paulo Victor segue preso preventivamente. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o suspeito foi localizado em um imóvel do bairro Triângulo e está à disposição da Justiça.

O caso continua sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte.