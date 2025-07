Final do campeonato Estadual de Quadrilhas recebe 21 grupos juninos em Aracati; confira programação

A cidade de Aracati recebe, a partir da noite desta quinta-feira (17), a etapa final do 25° Festejo Ceará Junino, do Governo do Ceará. O evento seguirá até domingo (20), quando será revelada a campeã da 20ª edição do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas.

Ao todo, serão 21 quadrilhas finalistas disputando prêmios que somam R$ 67.000,00. Após percorrer vários municípios, o circuito classificatório foi encerrado no último fim de semana, com apresentações que elegeram as quadrilhas representantes de Ubajara, Fortaleza, Tauá e Meruoca.

Com criatividade e identidade, as campeãs das etapas regionais trouxeram temáticas que encantaram o público e os jurados, reafirmando a força narrativa das quadrilhas juninas cearenses.

Veja também Ceará Válvula dispersora do 'véu de noiva' do Açude Orós é reativada em nova fase de obra; veja vídeo Ceará Homem adota capotes, batiza de Kenan e Kel e anda com eles de moto no interior do CE; veja vídeo Ceará Machismo, transfobia e gordofobia: PDF vazado traz mensagens ‘maldosas’ de membros de grupo de corrida

Essa é a primeira vez que a cidade histórica de Aracati se prepara para receber os quadrilheiros e espectadores de todas as regiões do Estado no 25º Festejo Ceará Junino.

A primeira edição do evento foi realizada no Centro Dragão do Mar, em Fortaleza. Hoje, viajando Ceará adentro, o evento segue sua travessia, diretamente de Aracati, terra de Chico da Matilde, na Rua Dragão do Mar.

Todas as apresentações serão realizadas na Praça da Matriz da cidade, localizada na Rua Dragão do Mar. Confira as 21 quadrilhas classificadas nas etapas regionais que disputarão a grande final:

Flor do Algodão - Sertão Central Arriba Saia - Cariri Folia no Sertão - Sertões de Canindé Fogo Jovem - Litoral Oeste/Vale Do Curu Sol Nascente - Centro Sul Emoção Junina - Sertão de Crateús Pisa na Fulô - Litoral Leste Festeja Siará - Vale do Jaguaribe Flor de Coroatá - Serra de Ibiapaba (Croatá) Cheiro da Terra - Maciço de Baturité Ceará Junino – Grande Fortaleza (Chico da Silva - Pirambu) Esperança - Litoral Norte Junina Evolução - Serra de Ibiapaba (Ubajara) Junina Cearense - Grande Fortaleza (Aquiraz) Paixão Nordestina – Grande Fortaleza (Bairro Ellery) Fiapo de Trapo - Grande Fortaleza (Pindoretama) Nação Nordestina - Cariri (Juazeiro do Norte) Junina Babaçu - Grande Fortaleza (Fortaleza) Flor do Mandacaru - Sertão Dos Inhamuís - (Tauá) Zé testinha - Grande Fortaleza (Fortaleza) Estrela do Luar - Sertão de Sobral (Meruoca)

PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES

DIA 17 DE JULHO

19h - Cravo e a Rosa (Aracati)

20h - Explosão na Roça (Aracati)

21h - Abertura oficial

22h – Paixão Nordestina

23h – Pisa na Fulô.

00h – Zé Testinha

DIA 18 DE JULHO

18h - Paixão Junina (Aracati)

19h - Estrela do Luar

20h – Festeja Siará

21h – Ceará Junino

22h – Fiapo de Trapo

23h – Flor do Algodão

00h – Fogo Jovem

DIA 19 DE JULHO

18h – Folia do Sertão

19h – Sol Nascente

20h – Junina Evolução

21h – Cheiro da Terra

22h – Junina Cearense

23h – Flor do Mandacaru

00h – Esperança

DIA 20 DE JULHO

18h – Emoção Junina

19h – Flor de Coroatá

20h – Nação Nordestina

21h – Junina Babaçu

22h – Arriba Saia