Circuito Junino em 8 cidades do Ceará deve gerar 6 mil empregos

O Circuito Junino Norte, que ocorre de 26 de junho a 26 de julho, deve gerar aproximadamente 6 mil empregos diretos e indiretos na região Norte do Ceará. A estimativa é da organização do evento, que terá programação distribuída em oito municípios: Uruoca, Barroquinha, Camocim, Forquilha, Granja, Martinópole, Meruoca e Sobral.

A iniciativa combina atrações culturais com estímulo ao empreendedorismo local, com apoio do Sebrae/CE e das prefeituras participantes.

A expectativa é que mais de 500 mil turistas circulem entre as cidades durante o mês de festas, movimentando os setores de comércio, alimentação, hospedagem e serviços.

Impacto econômico regional

Segundo o prefeito de Uruoca, Kennedy Aquino, que coordena o projeto, a geração de empregos é um dos principais indicadores do impacto econômico do evento.

“Esperamos atrair turistas de outras regiões do Ceará e de outros estados. Isso reforça o potencial do Circuito como produto turístico e deve elevar a renda dos empreendedores durante o evento”, afirmou.

O Circuito Junino Norte é parte do Programa Territórios Empreendedores e do Programa LIDER – Lideranças para o Desenvolvimento Regional, com ações voltadas ao fortalecimento da economia local e à articulação entre agentes públicos e privados.

O projeto se insere na Agenda de Desenvolvimento LIDER Norte – Ceará 2032, com foco na sustentabilidade econômica dos municípios.