Cidade do interior cria 'AirBNB' para moradores faturarem com festa de São João

Uma pequena cidade do interior está investindo nas festas juninas para movimentar a economia local. Trata-se de Uruoca, município com 14 mil habitantes, na região Norte do Estado.

Por lá, com o crescimento do São João ao longo dos últimos anos, a Prefeitura decidiu criar uma espécie de 'AirBNB' próprio, por meio do qual os moradores podem se cadastrar em um programa municipal para alugar seus imóveis a turistas durante os festejos, gerando renda extra.

Capacitação e cadastro

Legenda: Kennedy Aquino (esq.), prefeito de Uruoca Foto: Divulgação

O prefeito de Uruoca, Kennedy Aquino, explica que os interessados passam por um processo de capacitação, mediado pelo Sebrae. O objetivo é que eles aprendam preceitos da hotelaria, turismo, precificação e relacionamento com clientes.

"Em 2022, quando a gente organizou o Festival de Quadrilhas, foi identificado esse gargalo imobiliário, pois a quantidade de turistas era muito grande. Diante disso, a gente começou a articular com a comunidade para as pessoas alugarem casas e quartos", conta o gestor. Kennedy Aquino Prefeito de Uruoca

Com o cadastro municipal, os imóveis ficam disponíveis para aluguel. Isso facilita a negociação, que é feita diretamente entre os locatários e os proprietários dos imóveis. Turistas, comerciantes e integrantes das quadrilhas juninas estão entre os interessados.

"O município se tornou uma ponte para essa informação às pessoas de fora", ressalta Aquino.

Geração de empregos

O Festival de Quadrilhas de Uruoca deve gerar mais de mil empregos diretos e indiretos e atrair cerca de 400 empreendedores. São esperadas de 80 mil a 100 mil pessoas durante os 7 dias de evento, que terá atrações como João Gomes, Cláudia Leitte e Taty Girl.

Segundo projeção da Prefeitura, comércio e serviços devem girar R$ 5 milhões no período.