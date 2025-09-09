Aviões Fantasy tem espaço liberado com doação de alimentos; saiba como retirar ingressos

A edição 2025 do Aviões Fantasy 2025 conta com um espaço dedicado à solidariedade e liberado com uma simples troca de alimentos. Pela primeira vez, a festa de Xand Avião oferece a área "Arena", destinada ao trabalho de instituições de caridade — garantindo acesso ao público mediante cadastro prévio no site oficial da festa.

O público vai poder curtir shows de Bell Marques, Nattan, Zé Vaqueiro e participações de Wesley Safadão e Felipe Amorim.

Veja também João Lima Neto 'Dominguinho' tem lotação em Fortaleza e João Gomes ensina Jota.pê a ganhar pix com 'alô', assista É Hit Zé Vaqueiro faz show surpresa em shopping de Fortaleza para divulgação de novo álbum

Para garantir a entrada, o interessado em curtir o Aviões Fantasy pode escolher entre um Pix de R$ 20 ou a doação de 2 kg de alimentos, que serão destinados a instituições beneficentes.

As doações devem ser entregues no estacionamento do shopping Iguatemi Hall, de segunda a quinta, das 10h às 18h, e às sextas e sábados, das 9h às 12h.

No último mês, Xand Avião e Zé Vaqueiro chegaram a doar parte dos alimentos que já foram captados na primeira leva de ingressos para diferentes instituições filantrópicas.

Evento acontece em área da Arena Castelão

Legenda: Aviões Fantasy reúne milhares de pessoas anualmente no estacionamento da Arena Castelão Foto: Reprodução/Facebook

Marcado para o dia 13 de setembro, no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o evento promete uma edição histórica. Ao lado de Xand Avião, sobem ao palco Bell Marques, Nattan e Zé Vaqueiro, com participações especiais de Wesley Safadão e Felipe Amorim, em um encontro inédito de grandes estrelas da música nacional.

Para quem deseja viver a experiência com ainda mais exclusividade, estarão disponíveis os setores "Front Stage" e "Open Bar", com ingressos já à venda pelo site da Evenyx. Todos os acessos são limitados e sujeitos à lotação.

Qual o tema do Aviões Fantasy em 2025?

Com a temática “Seja o que você quiser”, o Aviões Fantasy reafirmou o espírito de liberdade criativa, convidando o público a se reinventar por uma noite com fantasias ousadas, cenografia imersiva e muita música.



“O Fantasy é o maior evento da minha carreira, e abrir essa edição para o público com a Arena Gratuita é a realização de um sonho. Reunimos grandes amigos para celebrar essa noite inesquecível. É hora de você ser o que você quiser”, declarou Xand Avião.

Desde que foi criado em 2016, o Aviões Fantasy se consolidou como um dos principais eventos da música brasileira, reunindo milhares de pessoas em celebrações que unem espetáculo, imaginação e experiências inesquecíveis.