Produtora de Xand Avião lança Instituto que terá prédio para capacitar jovens e atendimento médico

Aliado de sócios e artistas, a produtora do cantor Xand Avião lançou, nesta terça-feira (20), o Instituto Vybbe. Com foco em responsabilidade social, a instituição deve atender — por meio de capacitação profissional e atendimento médico — cerca de 100 jovens na primeira fase de funcionamento. A expectativa do grupo é construir um prédio próprio ainda neste ano.

Além de Xand Avião, os cantores Guilherme Dantas e Zé Vaqueiro foram apresentados como embaixadores do Instituto. Inicialmente, a ação social irá funcionar nas instalações do Instituto Vida Videira, localizada no bairro Sapiranga.

"Lá, eles já possuem consultórios de atendimentos e médicos voluntários. O Instituto Vybbe vai ser parceiro com esses profissionais. Levar médicos, nutricionistas e psicólogos", declarou à coluna, Isabelle Nogueira, presidente do instituto da Vybbe.

Os jovens atendidos irão ter educação musical com aulas de violão, violino, violoncelo, teclado e sanfona. Para além da música, inicialmente, o Instituto irá oferecer capacitação técnica com cursos de libras, audiodescrição, além de maquiagem profissional.

"O objetivo é fomentar a cultura com iniciativas como editais de quadrilhas juninas e feiras culturais de forró", complementou Isabelle.

Atendimento médico com profissionais de universidades

Ao público que será atendido pelo Instituto, será ofertado ainda um setor destinado à saúde com médicos, nutricionistas e psicólogos.

Para poder atender uma maior demanda de consultas, tanto para os alunos do novo Instituto quanto aos familiares, Isabelle conta que parcerias com a comunidade acadêmica estão sendo articuladas: "Estamos fechando parcerias com universidades. E estamos levantado os números de atendimentos para saber quantos profissionais vamos precisar".

Para o futuro, o Instituto planeja implementar o projeto "Melodias que Permanecem" que vão trabalhar com músicos que estão invisibilizados e afastados do mercado de trabalho.

Ações de fim de ano motivaram empresariado

Legenda: Sócio da produtora Vybbe em lançamento de Instituto Foto: João Lima Neto/SVM

Carlinhos Aristides, um dos sócios de Xand Avião, explicou que a motivação para criar o novo Instituto partiu das iniciativas solidárias realizadas em festas de natal e ano novo.

"Chegavam alguns períodos do final, todos nós ficávamos mais sedentas a contribuir. Conversando com os sócios, questionei porque não ser o ano todo. Nós temos algumas ferramentas que podemos usar para devolver o pouco daquilo que a música nos deu e converter isso em benefícios para as pessoas", explicou Carlinhos.

O lançamento do Instituto Vybbe acontece na mesma data em que a produtora do cantor Xand Avião completa cinco anos de existência. O casting de artistas é composto atualmente por Nattan, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Zé Cantor, Ralk, Ávine Vinny, Guilherme Dantas, Léo Foguete, Jonas Esticado, Manim e Kaká e Pedrinho.