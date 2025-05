Lívia Andrade estava no avião que fez pouso de emergência em Jundiaí: 'Nascemos de novo'

A apresentadora Lívia Andrade estava a bordo da aeronave que precisou fazer um pouso de emergência em Jundiaí (SP), na noite dessa quinta-feira (29). Em relato compartilhado nas redes sociais, ela agradeceu o carinho dos seguidores e diz que se sente "renovada".

"Eu resolvi passar aqui só para agradecer o seu carinho, a sua atenção, a sua oração, a sua prece, a sua energia positiva. Como é importante isso na vida da gente. Isso faz toda a diferença, é nisso que a gente tem que focar, nas pessoas boas, nas coisas boas", relatou Lívia, em mensagem aos seguidores.

Outro vídeo publicado por ela mostra o interior do avião após a aterrissagem. No registro, a apresentadora aparece acompanhada do marido, Marcos Araújo, dono da aeronave, e dos músicos Sevenn e Kevin Brauer. "Parabéns para a gente, nascemos de novo! Temos um dia em comum de aniversário agora", brincou.

Veja também Zoeira Influenciadora cearense Thayse Teixeira briga com Cariúcha ao vivo no Fofocalizando; veja vídeo Zoeira Suposto perseguidor de Jennifer Aniston é considerado mentalmente incapaz e terá julgamento adiado

Aeronave apresentou problemas no trem de pouso

O voo com Lívia Andrade partiu da cidade Pires do Rio Verde, em Goiás, e tinha como destino o Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. O avião apresentou uma falha no trem de pouso, que o impediu de pousar no destino original.

Para gastar combustível e ficar mais leve, a aeronave primeiro sobrevoou a região do Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, e depois seguiu em direção ao Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, onde conseguiu aterrissar em segurança às 19h38.

Segundo a Rede VOA, empresa que administra o aeroporto de Jundiaí, o voo foi acompanhado por equipes do Samu, assim como Defesa Civil Municipal, Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Bombeiros.