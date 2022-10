Annie Ernaux ganha Prêmio Nobel de Literatura de 2022

A escritora francesa Annie Ernaux é a mais nova laureada com o Prêmio Nobel de Literatura. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (6) pela Academia Sueca, sediada em Estocolmo. A instituição é a responsável pela honraria.

Conforme a casa, o prêmio foi concedido "pela coragem e acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal".

"Nos concentramos na literatura e não temos uma mensagem a dar ao mundo, mas, se houver uma mensagem, é que isso é literatura para todos", disse o porta-voz. O critério principal, segundo ele, é a qualidade literária.

No Brasil, Annie Ernaux é publicada pela Fósforo Editora, com os livros "O Lugar", "Os Anos", "O Acontecimento" e "A Vergonha", todos de não-ficção. A escritora é uma das atrações confirmadas na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) deste ano, no mês de novembro.

Trajetória de Annie Ernaux

Conhecida pelos romances sobre classe e gênero baseados na própria experiência, Ernaux tem 82 anos e nasceu em Lillebonne (FRA). Estudou na Universidade de Rouen e foi professora do Centre National d’Enseignement par Correspondance por mais de 30 anos.

Os livros escritos por ela são considerados clássicos modernos na França. Em 2017, recebeu o prêmio Marguerite Yourcenar pelo conjunto da obra.

Ao conquistar o Nobel de Literatura, ela se une a outras dezesseis mulheres vencedoras da honraria – existente desde 1901. A primeira delas foi Selma Lagerlöf, em 1909, e a última, este ano, para Annie.

Legenda: No Brasil, Annie Ernaux é publicada pela Fósforo Editora Foto: Divulgação

O escritor Salman Rushdie, que sofreu um ataque em agosto nos Estados Unidos, era considerado um dos favoritos ao Nobel de Literatura 2022. Outros nomes, já conhecidos dos leitores que acompanham a premiação, a exemplo do japonês Haruki Murakami e do queniano Ngugi Wa Thiong'o, também apareciam como fortes candidatos.

Além da própria Annie Ernaux, igualmente constavam nas apostas Joyce Carol Oates, Maryse Condé, Margaret Atwood, Ludmila Ulitskaia, Michel Houellebecq, Anne Carson, Thomas Pynchon e Don DeLillo.

Antes de Ernaux, o ganhador do Nobel de Literatura foi Abdulrazak Gurnah, de origem tanzaniana.

Escritoras que ganharam o prêmio Nobel de Literatura

Confira a lista completa de escritoras laureadas com o Nobel de Literatura

1909 – Selma Lagerlöf

1926 – Grazia Deledda

1928 – Sigrid Undset

1938 – Pearl Buck

1945 – Gabriela Mistral

1966 – Nelly Sachs

1991 – Nadine Gordimer

1993 – Toni Morrison

1996 – Wislawa Szymborska

2004 – Elfriede Jelinek

2007 – Doris Lessing

2009 – Herta Müller

2013 – Alice Munro

2015 – Svetlana Alexievich

2018 – Olga Tokarczuk

2020 – Louise Glück

2022 – Annie Ernaux