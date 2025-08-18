Rodrigo Santoro explica por que não mostra o rosto das filhas

Na semana em que celebra seu aniversário de 50 anos, Rodrigo Santoro concedeu uma entrevista ao "Fantástico", que foi ao ar no domingo (17), e abriu o coração sobre o momento especial que está vivendo. Em uma conversa sincera, o ator falou sobre carreira, família e a decisão de manter o rosto das filhas longe das redes sociais.

Casado com a atriz Mel Fronckowiak desde 2017, Santoro é pai de Nina, de 7 anos, e Cora, que nasceu em agosto do ano passado. Apesar de compartilharem registros familiares nas redes, o casal nunca expôs o rosto das crianças, uma escolha que costuma gerar curiosidade entre os seguidores. Durante a entrevista, Rodrigo explicou o motivo.

“Isso é uma reverberação de como eu sou, de como sempre fui na minha vida, na minha relação com o mínimo de intimidade”, afirmou o ator, destacando que a discrição faz parte da sua essência.

Veja também Zoeira Lázaro Ramos estreia como vilão em nova novela das 18h da Globo Zoeira Gilberto Gil dedica 'Drão' à Preta Gil em primeiro show após morte da filha

Famoso desde o fim dos anos 1990, depois do sucesso em "Hilda Furacão", Rodrigo também falou sobre o desafio de lidar com a exposição constante. “Eu nunca quis me afastar dos meus afetos, das minhas raízes, do que me alimenta e me sustenta, quem eu sou”, disse.

Filho de italianos, ele ressaltou que o apego à família vem das origens europeias e que, mesmo com uma carreira internacional e diversos trabalhos em Hollywood, nunca cogitou deixar o Brasil. “Tenho muito orgulho de poder trabalhar fora e, ao mesmo tempo, manter a minha base aqui”, comentou.