Festival For Rainbow traz programação gratuita de cinema, shows, literatura e mais ao Dragão do Mar

Dedicado a celebrar diversidades em Fortaleza há quase duas décadas, o For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero promove a 19ª edição a partir desta sexta-feira (22) com programação gratuita que destaca a visibilidade lésbica.

O evento, já marcado no calendário cultural da capital cearense, será realizado majoritariamente no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que recebe exibições de 61 filmes, festas com shows especiais e DJ sets, espetáculo teatral e lançamento de livro.

Outras partes da programação, que incluem mais lançamentos e a realização de oficinas sobre temas como cultura ballroom e diretoras pioneiras do cinema negro, ocupam espaços como a Biblioteca Pública Estadual do Ceará, o Porto Iracema das Artes e a Vila das Artes.

Janela do cinema LGBT no Ceará

As 61 produções que compõem o festival serão exibidas em duas mostras competitivas e cinco paralelas, trazendo histórias LGBTS+ diversas em termos de representatividade da sigla, formatos, estados e até países.

O lugar que For Rainbow alcançou no calendário de festivais de Fortaleza chama atenção não apenas localmente, mas mundialmente. “O For Rainbow é um dos festivais mais bem sucedidos internacionalmente dentro desse perfil. Nós somos uma janela muito importante do cinema LGBT aqui no Ceará”, ressalta Veronica Guedes, diretora executiva do evento.

1508 filmes se inscreveram para o 19º For Rainbow

“É muito importante para a gente cultivar essas janelas (de exibição). É muito importante que a gente tenha apoio a uma janela tão grande, que ela traga realizadores de outras partes do mundo para estarem aqui, para quererem filmar aqui, para mostrar o que a gente tem de condições de realização”, reflete Veronica.

Para a edição deste ano, o For Rainbow contou com recursos da Política Nacional Aldir Blanc voltada a festivais, além de diferentes apoios de instituições como a Secretaria da Diversidade do Estado.

Como plataforma internacional, o festival é espaço para apresentar não só o próprio Ceará ao mundo, mas também as produções do Estado. Uma das mostras paralelas, inclusive, é dedicada ao cinema cearense.

A mostra específica traz 13 curtas-metragens. “Ela é muito importante para nós, muito, porque nós temos uma realidade antes e uma realidade a partir do For Rainbow para esse tipo de produção”, destaca a diretora.

Dois curtas da competitiva principal, um documentário da mostra Feminino Plural e um curta da sessão especial para filmes convidados completam a presença do Ceará, totalizando 17 obras.

Visibilidade lésbica em foco

No Brasil, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é celebrado em 29 de agosto. A realização coincidente do For Rainbow no período potencializou a presença da cultura lésbica na programação, que se espraia com força nas ações além do cinema.

O show de abertura do festival, por exemplo, destaca cantoras sáficas do Ceará e do Brasil. Em "Estranho seria se eu não me apaixonasse por você", as cearenses Helô Sales, Mona Gadelha, Luiza Nobel, Vanessa Cantora e Carú Lina interpretam canções de nomes como Cássia Eller, Mahmundi, Adriana Calcanhoto e Raquel dos Teclados.

A banda que acompanha é formada por Ayla (voz e bateria), Dândara Marquês (baixo), Joyce Farias (guitarra), Joana Lima (teclado) e Thais Costa (percussão).

No campo das letras, dois lançamentos ocorrem na Biblioteca Pública Estadual do Ceará no próprio dia 29: o do livro "Ace da Liberdade", de Tiziane Machado, e o da 6ª edição da “Revista Brejeiras”, de Camila Marins, Cristiane Furtado e Luísa Tapajós.

Mais shows, teatro e homenagens

Além do show especial de abertura, outros projetos musicais compõem a programação do For Rainbow. Um deles é o Forró Drag, onde as divas do transformismo Camilly Leycker, Mizzayra Alonzo e Donna Troy apresentam repertório do gênero.

Haverá, também, DJ set com FaBinho Vieira e VictorMSat; show “Travessia”, com a cantora e atriz Verónica Valenttino e convidadas; e encerramento com a cantora pop Camaleoa.

A porção literária do evento terá, ainda, o lançamento do livro "Atiraste uma Pedra – Memórias", de Fabio Lima Nobre e Paulo Vianna Jr, publicação fotobiográfica sobre artistas drags e transformistas do Ceará.

Legenda: Artista João Paulo Lima oferta oficina e apresenta espetáculo Deffuturismo no For Rainbow Foto: Divulgação

Na programação teatral, o artista João Paulo Lima apresenta o espetáculo “Deffuturismo”. Ele é, também, ministrante da oficina “Escrita do Aleijo para Corpos Dissidentes”.

Além dessa formação, o For Rainbow também promove as oficinas “Cultura Ballroom: O Palco das Estrelas”, “Maquiagem para Cinema”, “Pesquisa de Personagem e Conteúdo para Filmes e Séries Documentais” e “Pioneiras do Cinema Negro: Uma Linha do Tempo do Continente Africano às Diásporas”, todas com inscrições já finalizadas.

Legenda: Festival homenageia nomes que se destacam nas lutas por direitos humanos e respeito à diversidade sexual e de gênero Foto: Divulgação

Como de costume, o festival também irá promover homenagens para nomes que se destacam nas lutas por direitos humanos e respeito à diversidade sexual e de gênero. Nesta edição, o Troféu Artur Guedes será destinado à ativista e ex-prefeita Maria Luiza Fontenele e às parlamentares Larissa Gaspar (PT), Mari Lacerda (PT), Adriana Almeida (PT) e Adriana Gerônimo (Psol).

“Resolvemos homenageá-las diante da violência de gênero que vem, mulheres que estão presentes nas lutas LGBTs, feministas, contra racismo, machismo e LGBTfobia. É pela importância dessas mulheres na nossa política”, define Veronica.

19º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero

Quando: de 22 a 29 de agosto

de 22 a 29 de agosto Onde: Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Acesso gratuito ; sessões de cinema demandam retirada de ingresso na bilheteria uma hora antes de cada sessão

; sessões de cinema demandam retirada de ingresso na bilheteria uma hora antes de cada sessão Mais informações: @festivalforrainbow e no site

Sexta, 22 de agosto

15 às 18 horas - Oficina “Cultura Ballroom: O Palco das Estrelas”, com Dominik Ytalo e Bev Feitosa, no Auditório de Centro Cultural Belchior

18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar

19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem com exibição de “Explode São Paulo, Gil”, de Maria Clara Escobar

22 horas - Show “Estranho Seria se Eu Não me Apaixonasse por Você”, com Helô Sales, Mona Gadelha, Luiza Nobel, Vanessa A Cantora e Carú Lina, na Arena do Dragão do Mar

Sábado, 23 de agosto

15 às 18 horas - Oficina “Cultura Ballroom: O Palco das Estrelas”, com Dominik Ytalo e Bev Feitosa, no Auditório de Centro Cultural Belchior

16 às 18 horas - Mostra Cearense de Curtas-metragens, com exibição de “Poesia no Vinho de Seus Lábios”, “Só de Calcinha”, “Ninguém na família nunca morreu de amor”, “Quebramar”, “Rainha do Milho”, “Tiramisú”, “Olho Vivo”, “ARCAD´AGUA” e “Ponte Metálica”, na Sala 02 do Cinema do Dragão do Mar

18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar

19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem com exibição de “Ponto e Vírgula”, “GIGI”, “FRONTERIZA”, “Como Nasce um Rio” e “Planeta B de Brigette”

21h30 - Lançamento do livro “Atiraste Uma Pedra – Memórias”, na Arena do Dragão do Mar

22 horas - Show “Forró Drag”, com Camilly Leycker, Mizzayra Alonzo e Donna Troy, na Arena do Dragão do Mar

Domingo, 24 de agosto

10 horas às 12h30 - Oficina “Escrita do Aleijo para Corpos Dissidentes”, com João Paulo Lima, no Teatro Dragão do Mar

16 às 17h30 - Mostra Feminino Plural, com exibição de “Busco-me”, “Safo”, “Anastácia”, “Se Precisar de Algo”, “Velcro”, “A Arte de Fazer o Simples, Complicado”, “Efervescente” e “Lucía Queima a Ponte”, na Sala 02 do Cinema do Dragão

17 horas - Espetáculo “Deffuturismo”, com João Paulo Lima, na Arena do Teatro Dragão do Mar

18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar

19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem com exibição de “ZAGÊRO”, “Cidade By Motoboy”, “Noroeste - quem nasce tempestade, não tem medo de vento forte”, “Corpo Aberto” e “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”

22 horas - Festa Patuscada, com DJs FaBinho Vieira e VictorMSat, na Arena do Dragão do Mar

Segunda, 25 de agosto

9 às 12 horas - Oficina “Maquiagem para Cinema”, com Bel Reis, na Vila das Artes

14 às 17 horas - Oficina “Pesquisa de Personagem e Conteúdo para Filmes e Séries Documentais”, com Joana Guedes Galetti, no Porto Iracema das Artes

18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar

19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem, com exibição de “Queer do Baile”, “Se Eu Tô Aqui é Por Mistério”, “Carne Fresca” e “Apenas Coisas Boas”

Terça, 26 de agosto

9 às 12 horas - Oficina “Maquiagem para Cinema”, com Bel Reis, na Vila das Artes

14 às 17 horas - Oficina “Pesquisa de Personagem e Conteúdo para Filmes e Séries Documentais”, com Joana Guedes Galetti, no Porto Iracema das Artes

16 às 18 horas - Mostra de Filmes Convidados, com exibição de “Carlinha e André” e “SECUNDÁRIA”, e Mostra Cearense, com exibição de “Estrangeiro”, “Transdermal”, “Que a morte esteja convosco” e “Para além do banco rosa”, ambas na Sala 02 do Cinema do Dragão

18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar

19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem, com exibição de “Lésbicas”, “Billi, o Cowboy”, “O Mártir”, “Peixe Morto” e “As Primeiras”

22 horas - DJ, na Arena do Dragão do Mar

Quarta, 27 de agosto

9 às 12 horas - Oficina “Maquiagem para Cinema”, com Bel Reis, na Vila das Artes

14 às 17 horas - Oficina “Pioneiras do Cinema Negro: Uma Linha do Tempo do Continente Africano às Diásporas”, com Elaine do Carmo, no Porto Iracema das Artes

16 às 18 horas - Mostra Duplo Orgulho, com exibição de “Nhandê”, “Rainha”, “In Nilè”, “Ser Mon”, “Orgulho da Mãe” e “Doce Começo”, na Sala 02 do Cinema do Dragão

18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar

19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem, com exibição de “Americana”, “Oi Mãe, Sou Eu, Lou Lou”, “Tigrezza” e “Me chame de Agnes”

22 horas - Show “Travessia”, com Verónica Valenttino e Convidadas, na Arena do Dragão do Mar

Quinta, 28 de agosto

9 às 12 horas - Oficina “Maquiagem para Cinema”, com Bel Reis, na Vila das Artes

16 horas às 18h20 - Mostra Feminino Plural, com exibição de “Razão” e “Verbo Ser”, na Sala 02 do Cinema do Dragão

18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar

19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem, com exibição de “Cereal de Fruta”, “Rose e Maria”, “Boa vida e pouca vergonha”, “Sonhos Não Realizados” e “Salomé”

22 horas - DJ, na Arena do Dragão do Mar

Sexta, 29 de agosto