Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Festival For Rainbow traz programação gratuita de cinema, shows, literatura e mais ao Dragão do Mar

Com exibição de 61 filmes, shows especiais, lançamentos de livros, oficinas e espetáculo teatral, 19ª edição do festival ocorre entre 22 e 29 de agosto no Dragão do Mar

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
(Atualizado às 09:23)
Verso
For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero está marcado no calendário cultural de Fortaleza
Legenda: For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero está marcado no calendário cultural de Fortaleza
Foto: Divulgação

Dedicado a celebrar diversidades em Fortaleza há quase duas décadas, o For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero promove a 19ª edição a partir desta sexta-feira (22) com programação gratuita que destaca a visibilidade lésbica

O evento, já marcado no calendário cultural da capital cearense, será realizado majoritariamente no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que recebe exibições de 61 filmes, festas com shows especiais e DJ sets, espetáculo teatral e lançamento de livro.

Outras partes da programação, que incluem mais lançamentos e a realização de oficinas sobre temas como cultura ballroom e diretoras pioneiras do cinema negro, ocupam espaços como a Biblioteca Pública Estadual do Ceará, o Porto Iracema das Artes e a Vila das Artes.

Veja também

teaser image
Verso

Orgulho do Pirambu: Balé Jovem completa 10 anos transformando vidas e histórias do bairro em arte

teaser image
Verso

Festa gratuita anima Centro de Fortaleza com forró pé de serra, bingo e faz a alegria da 3ª idade

Janela do cinema LGBT no Ceará

As 61 produções que compõem o festival serão exibidas em duas mostras competitivas e cinco paralelas, trazendo histórias LGBTS+ diversas em termos de representatividade da sigla, formatos, estados e até países.

O lugar que For Rainbow alcançou no calendário de festivais de Fortaleza chama atenção não apenas localmente, mas mundialmente. “O For Rainbow é um dos festivais mais bem sucedidos internacionalmente dentro desse perfil. Nós somos uma janela muito importante do cinema LGBT aqui no Ceará”, ressalta Veronica Guedes, diretora executiva do evento.

1508
filmes se inscreveram para o 19º For Rainbow

“É muito importante para a gente cultivar essas janelas (de exibição). É muito importante que a gente tenha apoio a uma janela tão grande, que ela traga realizadores de outras partes do mundo para estarem aqui, para quererem filmar aqui, para mostrar o que a gente tem de condições de realização”, reflete Veronica.

Para a edição deste ano, o For Rainbow contou com recursos da Política Nacional Aldir Blanc voltada a festivais, além de diferentes apoios de instituições como a Secretaria da Diversidade do Estado.

Como plataforma internacional, o festival é espaço para apresentar não só o próprio Ceará ao mundo, mas também as produções do Estado. Uma das mostras paralelas, inclusive, é dedicada ao cinema cearense.

A mostra específica traz 13 curtas-metragens. “Ela é muito importante para nós, muito, porque nós temos uma realidade antes e uma realidade a partir do For Rainbow para esse tipo de produção”, destaca a diretora. 

Dois curtas da competitiva principal, um documentário da mostra Feminino Plural e um curta da sessão especial para filmes convidados completam a presença do Ceará, totalizando 17 obras

Visibilidade lésbica em foco

No Brasil, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é celebrado em 29 de agosto. A realização coincidente do For Rainbow no período potencializou a presença da cultura lésbica na programação, que se espraia com força nas ações além do cinema.

O show de abertura do festival, por exemplo, destaca cantoras sáficas do Ceará e do Brasil. Em "Estranho seria se eu não me apaixonasse por você", as cearenses Helô Sales, Mona Gadelha, Luiza Nobel, Vanessa Cantora e Carú Lina interpretam canções de nomes como Cássia Eller, Mahmundi, Adriana Calcanhoto e Raquel dos Teclados.

A banda que acompanha é formada por Ayla (voz e bateria), Dândara Marquês (baixo), Joyce Farias (guitarra), Joana Lima (teclado) e Thais Costa (percussão).

No campo das letras, dois lançamentos ocorrem na Biblioteca Pública Estadual do Ceará no próprio dia 29: o do livro "Ace da Liberdade", de Tiziane Machado, e o da 6ª edição da “Revista Brejeiras”, de Camila Marins, Cristiane Furtado e Luísa Tapajós.

Mais shows, teatro e homenagens

Além do show especial de abertura, outros projetos musicais compõem a programação do For Rainbow. Um deles é o Forró Drag, onde as divas do transformismo Camilly Leycker, Mizzayra Alonzo e Donna Troy apresentam repertório do gênero.

Haverá, também, DJ set com FaBinho Vieira e VictorMSat; show “Travessia”, com a cantora e atriz Verónica Valenttino e convidadas; e encerramento com a cantora pop Camaleoa

A porção literária do evento terá, ainda, o lançamento do livro "Atiraste uma Pedra – Memórias", de Fabio Lima Nobre e Paulo Vianna Jr, publicação fotobiográfica sobre artistas drags e transformistas do Ceará.

Artista João Paulo Lima oferta oficina e apresenta espetáculo Deffuturismo
Legenda: Artista João Paulo Lima oferta oficina e apresenta espetáculo Deffuturismo no For Rainbow
Foto: Divulgação

Na programação teatral, o artista João Paulo Lima apresenta o espetáculo “Deffuturismo”. Ele é, também, ministrante da oficina “Escrita do Aleijo para Corpos Dissidentes”. 

Além dessa formação, o For Rainbow também promove as oficinas “Cultura Ballroom: O Palco das Estrelas”, “Maquiagem para Cinema”, “Pesquisa de Personagem e Conteúdo para Filmes e Séries Documentais” e “Pioneiras do Cinema Negro: Uma Linha do Tempo do Continente Africano às Diásporas”, todas com inscrições já finalizadas.

Festival homenageia nomes que se destacam nas lutas por direitos humanos e respeito à diversidade sexual e de gênero
Legenda: Festival homenageia nomes que se destacam nas lutas por direitos humanos e respeito à diversidade sexual e de gênero
Foto: Divulgação

Como de costume, o festival também irá promover homenagens para nomes que se destacam nas lutas por direitos humanos e respeito à diversidade sexual e de gênero. Nesta edição, o Troféu Artur Guedes será destinado à ativista e ex-prefeita Maria Luiza Fontenele e às parlamentares Larissa Gaspar (PT), Mari Lacerda (PT), Adriana Almeida (PT) e Adriana Gerônimo (Psol).

“Resolvemos homenageá-las diante da violência de gênero que vem, mulheres que estão presentes nas lutas LGBTs, feministas, contra racismo, machismo e LGBTfobia. É pela importância dessas mulheres na nossa política”, define Veronica.

19º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero

  • Quando: de 22 a 29 de agosto
  • Onde: Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)
  • Acesso gratuito; sessões de cinema demandam retirada de ingresso na bilheteria uma hora antes de cada sessão
  • Mais informações: @festivalforrainbow e no site

Sexta, 22 de agosto

  • 15 às 18 horas - Oficina “Cultura Ballroom: O Palco das Estrelas”, com Dominik Ytalo e Bev Feitosa, no Auditório de Centro Cultural Belchior
  • 18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar 
  • 19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem com exibição de “Explode São Paulo, Gil”, de Maria Clara Escobar
  • 22 horas - Show “Estranho Seria se Eu Não me Apaixonasse por Você”, com Helô Sales, Mona Gadelha, Luiza Nobel, Vanessa A Cantora e Carú Lina, na Arena do Dragão do Mar

Sábado, 23 de agosto

  • 15 às 18 horas - Oficina “Cultura Ballroom: O Palco das Estrelas”, com Dominik Ytalo e Bev Feitosa, no Auditório de Centro Cultural Belchior
  • 16 às 18 horas - Mostra Cearense de Curtas-metragens, com exibição de “Poesia no Vinho de Seus Lábios”, “Só de Calcinha”, “Ninguém na família nunca morreu de amor”, “Quebramar”, “Rainha do Milho”, “Tiramisú”, “Olho Vivo”, “ARCAD´AGUA” e “Ponte Metálica”, na Sala 02 do Cinema do Dragão do Mar
  • 18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar 
  • 19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem com exibição de “Ponto e Vírgula”, “GIGI”, “FRONTERIZA”, “Como Nasce um Rio” e “Planeta B de Brigette”
  • 21h30 - Lançamento do livro “Atiraste Uma Pedra – Memórias”, na Arena do Dragão do Mar
  • 22 horas - Show “Forró Drag”, com Camilly Leycker, Mizzayra Alonzo e Donna Troy, na Arena do Dragão do Mar

Domingo, 24 de agosto

  • 10 horas às 12h30 - Oficina “Escrita do Aleijo para Corpos Dissidentes”, com João Paulo Lima, no Teatro Dragão do Mar
  • 16 às 17h30 - Mostra Feminino Plural, com exibição de “Busco-me”, “Safo”, “Anastácia”, “Se Precisar de Algo”, “Velcro”, “A Arte de Fazer o Simples, Complicado”, “Efervescente” e “Lucía Queima a Ponte”, na Sala 02 do Cinema do Dragão
  • 17 horas - Espetáculo “Deffuturismo”, com João Paulo Lima, na Arena do Teatro Dragão do Mar
  • 18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar 
  • 19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem com exibição de “ZAGÊRO”, “Cidade By Motoboy”, “Noroeste - quem nasce tempestade, não tem medo de vento forte”, “Corpo Aberto” e “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”
  • 22 horas - Festa Patuscada, com DJs FaBinho Vieira e VictorMSat, na Arena do Dragão do Mar

Segunda, 25 de agosto

  • 9 às 12 horas - Oficina “Maquiagem para Cinema”, com Bel Reis, na Vila das Artes
  • 14 às 17 horas - Oficina “Pesquisa de Personagem e Conteúdo para Filmes e Séries Documentais”, com Joana Guedes Galetti, no Porto Iracema das Artes
  • 18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar 
  • 19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem, com exibição de “Queer do Baile”, “Se Eu Tô Aqui é Por Mistério”, “Carne Fresca” e “Apenas Coisas Boas”

Terça, 26 de agosto

  • 9 às 12 horas - Oficina “Maquiagem para Cinema”, com Bel Reis, na Vila das Artes
  • 14 às 17 horas - Oficina “Pesquisa de Personagem e Conteúdo para Filmes e Séries Documentais”, com Joana Guedes Galetti, no Porto Iracema das Artes
  • 16 às 18 horas - Mostra de Filmes Convidados, com exibição de “Carlinha e André” e “SECUNDÁRIA”, e Mostra Cearense, com exibição de “Estrangeiro”, “Transdermal”, “Que a morte esteja convosco” e “Para além do banco rosa”, ambas na Sala 02 do Cinema do Dragão
  • 18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar 
  • 19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem, com exibição de “Lésbicas”, “Billi, o Cowboy”, “O Mártir”, “Peixe Morto” e “As Primeiras”
  • 22 horas - DJ, na Arena do Dragão do Mar

Quarta, 27 de agosto

  • 9 às 12 horas - Oficina “Maquiagem para Cinema”, com Bel Reis, na Vila das Artes
  • 14 às 17 horas - Oficina “Pioneiras do Cinema Negro: Uma Linha do Tempo do Continente Africano às Diásporas”, com Elaine do Carmo, no Porto Iracema das Artes
  • 16 às 18 horas - Mostra Duplo Orgulho, com exibição de “Nhandê”, “Rainha”, “In Nilè”, “Ser Mon”, “Orgulho da Mãe” e “Doce Começo”, na Sala 02 do Cinema do Dragão
  • 18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar 
  • 19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem, com exibição de “Americana”, “Oi Mãe, Sou Eu, Lou Lou”, “Tigrezza” e “Me chame de Agnes”
  • 22 horas - Show “Travessia”, com Verónica Valenttino e Convidadas, na Arena do Dragão do Mar

Quinta, 28 de agosto

  • 9 às 12 horas - Oficina “Maquiagem para Cinema”, com Bel Reis, na Vila das Artes
  • 16 horas às 18h20 - Mostra Feminino Plural, com exibição de “Razão” e “Verbo Ser”, na Sala 02 do Cinema do Dragão 
  • 18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar 
  • 19 às 22 horas - Mostra Competitiva Internacional de Curta e Longa-metragem, com exibição de “Cereal de Fruta”, “Rose e Maria”, “Boa vida e pouca vergonha”, “Sonhos Não Realizados” e “Salomé”
  • 22 horas - DJ, na Arena do Dragão do Mar

Sexta, 29 de agosto

  • 9 às 12 horas - Oficina “Maquiagem para Cinema”, com Bel Reis, na Vila das Artes
  • 15 às 17 horas - Sessão com Acessibilidade para Pessoas Cegas, Surdas e Ensurdecidas de “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”, na Sala 02 do Cinema do Dragão
  • 15h30 - Lançamento da 6º edição da “Revista Brejeiras”, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará
  • 16 horas - Lançamento de “Ace da Liberdade”, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará
  • 18 às 23 horas - Feira Rainbow, no Dragão do Mar 
  • 19 horas - Premição dos Filmes Vencedores, na Sala 02 do Cinema do Dragão
  • 21 horas - Festa de encerramento com show de Camaleoa, na Arena do Dragão do Mar
Assuntos Relacionados
For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero está marcado no calendário cultural de Fortaleza
Verso

Festival For Rainbow traz programação gratuita de cinema, shows, literatura e mais ao Dragão do Mar

Com exibição de 61 filmes, shows especiais, lançamentos de livros, oficinas e espetáculo teatral, 19ª edição do festival ocorre entre 22 e 29 de agosto no Dragão do Mar

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Imagem do escritor Luis Fernando Veríssimo
Verso

Escritor Luis Fernando Veríssimo segue internado na UTI em Porto Alegre

Hospital informou que escritor está em estado grave

Redação e Agência Brasil
19 de Agosto de 2025
Compositor Michael Sullivan na redação do Sistema Verdes Mares
Verso

Dono de hits 'Me Dê Motivo' e 'Deslizes', Michael Sullivan realiza oficinas gratuitas em Fortaleza

Compositor tem mais de 2 mil composições gravadas

João Lima Neto
18 de Agosto de 2025
Foto de rosto do ator Terence Stamp
Verso

Morre o ator Terence Stamp, que interpretou General Zod de Superman, aos 87 anos

Britânico é reconhecido por fazer vilão na adaptação dos quadrinhos para o cinema e uma mulher trans em Priscilla – A Rainha do Deserto

Redação
17 de Agosto de 2025
Luis Fernando Veríssimo é um homem idoso de cabelos grisalhos e óculos, vestindo camisa social clara, sentado com as mãos cruzadas. Ao fundo, há uma imagem com flores e uma estrutura arquitetônica moderna, provavelmente em um estúdio ou ambiente de entrevista.
Verso

Luis Fernando Veríssimo é internado em UTI de Porto Alegre; estado de saúde é grave

O escritor já passou por um AVC, além de ter laudo de Parkinson e problemas cardíacos

Redação
17 de Agosto de 2025
Na imagem, silhueta de criatura etérea, em alusão à
Verso

‘Santa das espancadas’ e mitologias do sertão compõem livro de cearense para inspirar mulheres

Estreia de Dia Bárbara Nobre no gênero romance, “Boca do Mundo” escancara as diferentes violências contra a mulher enquanto conclama a união de todas para combater a dor

Diego Barbosa
17 de Agosto de 2025
Modelo em matéria publicada na Vogue França em 2011 e que gerou polêmica sobre a caracterização sexualidade da criança
Elaine Quinderé

Infância à venda: o preço da adultização infantil

A adultização de crianças começa pela roupa. É mais do que “brincar de se vestir” e usar alguma maquiagem, mas normalizar estéticas que tiram da criança a sua espontaneidade.

Redação
17 de Agosto de 2025
Siará+ reúne dezenas de filme cearenses, de curtas-metragens a lançamentos recentes como 'Mais Pesado É O Céu' (foto), de Petrus Cariry e com Matheus Nachtergaele
Silvero Pereira

Filmes para assistir o Ceará na Siará+

Plataforma de streaming do Governo do Ceará reúne produção cearense, tudo gratuito e prontinho pra gente assistir

Silvero Pereira
17 de Agosto de 2025
Na imagem, registro da exposição sobre Sebastião Salgado na Caixa Cultural Fortaleza
Verso

Sebastião Salgado tem exposição imperdível e gratuita em Fortaleza sobre trabalho e esperança

“Gold – Mina de Ouro Serra Pelada” está em cartaz até novembro na Caixa Cultural e traz 54 registros do renomado fotógrafo

Diego Barbosa
16 de Agosto de 2025
Tábua de comidas para café da manhã, com pães, doces, mel, morangos, presunto e queijos. Ingredientes frescos e uma organização harmônica deixa o efeito visual atratente e convidativo
Ana Karenyna

Grazing food: aprenda a fazer a nova tábua de frios para receber convidados com estilo

A técnica de esparramar comidas em tábua ou mesa é informal e convidativa. Veja como preparar para suas visitas

Ana Karenyna
16 de Agosto de 2025
Imagem da santa
Maria Camila Moura

15 de agosto: uma padroeira e muitos nomes

A figura de Maria está entranhada em nossa cultura

Maria Camila Moura
15 de Agosto de 2025
Festa de Iemanjá na Praia de Iracema em 2019
Verso

Festa de Iemanjá deve reunir 100 mil pessoas em Fortaleza; veja programação e entenda origem da data

Umbandistas e simpatizantes podem participar da celebração e levar oferendas para a Rainha do Mar

Ana Beatriz Caldas
15 de Agosto de 2025
Imagem do livro Coisas presentes demais para matéria sobre livro Coisas Presentes Demais da Flávia Péret
Verso

Inventário de memórias: escritora mergulha em lembranças agridoces para retratar avó com Alzheimer

Livro “Coisas presentes demais”, lançado pela editora Relicário, é uma homenagem da escritora Flávia Péret à figura da avó

Beatriz Rabelo
14 de Agosto de 2025
Cenas da série Dias Perfeitos, da Globoplay
Mylena Gadelha

'Dias Perfeitos' estreia com diferença crucial em adaptação da obra literária: 'Uma extensão'

Série, adaptada do livro de Raphael Montes, chegou à Globoplay nesta quinta-feira (14)

Mylena Gadelha
14 de Agosto de 2025
Representante do Brasil no Oscar de 2026 será escolhido em setembro pela Academia Brasileira de Cinema
Verso

Filme cearense e obras premiadas em Cannes e Berlim estão no páreo para representar Brasil no Oscar

"A Praia do Fim do Mundo", do cearense Petrus Cariry, é um dos inscritos na disputa para ser representante do País na categoria Melhor Filme Internacional em 2026

João Gabriel Tréz
14 de Agosto de 2025
Espetáculo 'Rita Lee uma autobiografia musical', com Mel Lisboa, terá cinco sessões em Fortaleza
Verso

Mel Lisboa volta a Fortaleza no papel de Rita Lee em novo musical: 'A peça é um fenômeno'

Espetáculo “Rita Lee, uma autobiografia musical” terá cinco sessões com ingressos já esgotados na capital cearense

João Gabriel Tréz
14 de Agosto de 2025
Na imagem, produção de abacaxi temperado na Avenida Beira-Mar de Fortaleza no quiosque André do Coco
Verso

Doce, salgado ou misto e servido na casca, abacaxi temperado vira sensação na Beira-Mar de Fortaleza

De leite condensado à pimenta do reino, combinações inusitadas fazem da fruta artigo cobiçado na orla da Capital e revela potencial do quitute para atrair novos públicos

Diego Barbosa
13 de Agosto de 2025
Escola de Cinema Indígena Jenipapo-Kanindé
João Gabriel Tréz

Escola de cinema indígena do povo Jenipapo-Kanindé retoma atividades no Ceará: 'Ferramenta de luta'

2ª turma da Escola de Cinema Indígena Jenipapo-Kanindé inicia atividades neste mês na Aldeia Encantada, em Aquiraz; experiência começou em 2018

João Gabriel Tréz
12 de Agosto de 2025
Na imagem, registro do programa Baila Comigo, realizado pelo Complexo Estação das Artes
Verso

Festa gratuita anima Centro de Fortaleza com forró pé de serra, bingo e faz a alegria da 3ª idade

Realizado no Complexo Estação das Artes e inspirado nos clubes de dança da cidade, programa“Baila Comigo” celebra dois anos de realização em meio a socialização de idosos e muita história para contar

Diego Barbosa
11 de Agosto de 2025
Show da turnê 'Dominguinho' com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho foi o penúltimo antes do encerramento da casa
Verso

Iguatemi Hall encerra atividades após fim de semana com shows da banda Roupa Nova e ‘Dominguinho’

Casa recebeu mais de 40 apresentações e atingiu a marca de mais 150 mil pessoas em um ano e quatro meses de funcionamento

Redação
10 de Agosto de 2025