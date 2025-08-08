Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Orgulho do Pirambu: Balé Jovem completa 10 anos transformando vidas e histórias do bairro em arte

Projeto idealizado pela bailarina Ray Xavier já beneficiou centenas de jovens da capital cearense; neste sábado (9), grupo apresenta espetáculo gratuito na Praia de Iracema

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Projeto social atende crianças, jovens e adultos do Grande Pirambu há uma década
Legenda: Projeto social atende crianças, jovens e adultos do Grande Pirambu há uma década
Foto: Kid Júnior

Os desafios vividos por uma jovem bailarina do Pirambu, bairro que hoje figura entre os dez com menor renda em Fortaleza, se tornaram vetor de transformação da realidade de centenas de meninas e meninos da periferia da capital cearense, que hoje têm acesso à arte e à verdadeira história de seu território.

Idealizado pela professora de dança Rayzer Xavier, 33, o Balé Jovem do Pirambu começou a ser esboçado há cerca de 15 anos, mas há dez ganhou nome e propósito claro: possibilitar o acesso à dança a crianças, adolescentes e jovens do bairro, além de oferecer atividades que incentivam o autoconhecimento, o pertencimento e a valorização da memória e da identidade periférica.

Ainda sem sede própria, o Balé Jovem funciona na sede de outro projeto social de dança, o Balé Talita Cumi. Juntos, os dois projetos se apoiam e fortalecem, dividindo parte da equipe pedagógica e do quadro de alunos.

Atualmente, o grupo de dança tem 85 alunos matriculados – majoritariamente, meninas negras e residentes de bairros do Grande Pirambu –, mas Rayzer estima que mais de 800 jovens tenham passado pelo projeto na última década. Este número deve aumentar em breve, já que as matrículas para novas turmas estão abertas para este semestre.

Aulas e ensaios são realizados de segunda a sábado
Legenda: Aulas e ensaios são realizados de segunda a sábado
Foto: Kid Júnior

A primeira turma do curso básico de dança, o mais completo da grade, se formou no ano passado, após nove anos de estudo e práticas quase diárias. Dividido entre aulas e ensaios, o curso ainda inclui oficinas e outras atividades educativas.

Neste sábado (9), o grupo apresenta o espetáculo de conclusão da turma de 2024, “Pra Onde o Vento Sopra”, no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, às 19h, com acesso gratuito. Construído em colaboração com o Centro de Documentação Popular do Pirambu (CPDOC), o show resgata a memória do bairro a partir da dança e explicita a importância de narrar as próprias histórias.

O espetáculo já foi apresentado no Cuca Pici, na Pinacoteca do Ceará e em diversas escolas da Cidade, e segue em cartaz divulgando o balé cearense, especialmente entre os moradores do Pirambu. “A nossa intenção é apresentá-lo no máximo de locais dentro do território”, afirma Rayzer.

Cria do Pirambu, idealizadora do Balé Jovem conheceu a dança em projeto social

Ray Xavier, 33, idealizadora do Balé Jovem do Pirambu
Legenda: Ray Xavier, 33, idealizadora do Balé Jovem do Pirambu
Foto: Kid Júnior

A história de Ray Xavier, como é conhecida, é similar a de diversos jovens que, após serem beneficiados por projetos sociais, decidem dedicar a vida a tornar o caminho mais leve para quem ainda irá iniciar seu percurso. Nascida e criada no Pirambu, a artista começou a dançar no projeto Sociedade da Redenção, aos sete anos, e ali estudou até os 15, quando entrou numa academia de balé do bairro.

Já bailarina experiente, foi admitida no curso técnico em dança da Escola Porto Iracema das Artes e atravessava diariamente a cidade para aprimorar seus conhecimentos. Quando se formou, decidiu voltar ao projeto onde começou e partilhar o que tinha aprendido.

“Tive toda essa vivência de bailarina periférica dentro dessas instituições acadêmicas, então tinha toda essa dificuldade de transporte, de material, que é bem caro, de lanche, e as oportunidades, que são bem diferentes”, conta Ray. “E eu tinha muita vontade de mostrar o que acontecia aqui no bairro, porque o Pirambu é cheio de iniciativas”, completa.

Alunos do grupo em ensaio para a apresentação deste sábado (9)
Legenda: Alunos do grupo em ensaio para a apresentação deste sábado (9)
Foto: Kid Júnior

Aos 19 anos, se uniu a outros artistas do bairro e começou a elaborar o que viria a ser o Balé Jovem. A definição do nome do projeto demorou a vir, em partes, pelo início da divisão da cidade em territórios ‘proibidos’ e ‘permitidos’, resultado do avanço das facções. 

Na época, nem todos podiam ou queriam afirmar-se ‘do Pirambu’, mas a necessidade de resgatar a autoestima do bairro e afirmar a importância do território determinaram o nome oficial do projeto, que foi oficializado após idas e vindas em 2015.

“Foi uma forma de reconhecimento e de a gente tentar quebrar esse estigma das periferias. Principalmente do Pirambu, que desde muito tempo, a primeira referência que se tem na mídia fortalezense é das questões de briga por território, das violências, de prostituição”, destaca a artista. “A gente quer mostrar que tem outra coisa, outra realidade”, explica.

O público-alvo inicial, de 15 a 29 anos, acabou se ampliando para dar conta da demanda das crianças do bairro e de familiares das alunas, principalmente irmãs mais velhas, mães e tias que nunca tinham tido oportunidade de aprender a dançar. Hoje, os alunos mais novos têm de 3 a 10 anos e as mais velhas têm entre 30 e 40 anos, mas não há limite de idade.

Atualmente, Ray lidera o projeto junto às irmãs, Priscila Xavier, 31, e Raris Maria, 24, que também “foram infectadas com o vírus da dança”, brinca a artista. Enquanto Priscila é responsável por todo o figurino, Raris faz a produção cultural do grupo. O projeto ainda conta com três professoras – duas delas ex-alunas do Balé Jovem – e uma educadora de patrimônio e memória.

Para participar da iniciativa, é preciso pagar uma mensalidade de R$ 50, que pode ser negociada de acordo com as condições de cada família. Há também a possibilidade de bolsa integral para alunos que não possam arcar com a taxa.

 “A gente tem um diálogo muito próximo das famílias. Quando dá pra pagar, paga. Se falam ‘ah, não posso esse mês, tia Ray’, a gente vê o que faz. Nem todos os bailarinos são pagantes, acho que menos da metade é pagante. [Esse valor] é o que a gente consegue tirar pra ajuda de custo para os educadores”, destaca.

Atualmente, a gestão do Balé trabalha de forma 100% independente e busca apoio em editais para transformar o projeto em um instituto e conseguir manter todas as atividades gratuitas. Por enquanto, para pagar os gastos operacionais e ajuda de custo às professoras, a iniciativa realiza bazares, rifas e aceita doações de sapatilhas, gel para cabelo e outros itens de dança para os alunos.

Valorização da identidade e de um ‘balé decolonial’

Apresentação do Balé Jovem na Pinacoteca do Ceará
Legenda: Apresentação do Balé Jovem na Pinacoteca do Ceará
Foto: Marília Camelo/Divulgação

Entre as principais bandeiras do Balé Jovem está a valorização da identidade. Com políticas afirmativas e foco em pessoas negras, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e jovens residentes em bairros periféricos, o grupo visa contribuir para a autoestima dos alunos por meio da dança.

“Escutei alguém falar que, quando a gente não sabe a nossa história, quando a gente não sabe quem a gente é, a gente acaba acreditando no que os outros falam”, comenta Ray. “Depois desse projeto que a gente fez – que não é só de dança, mas é também dessa formação, dessa validação, desse resgate dessa identidade – percebi que agora as meninas têm orgulho de dizer que moram aqui, que sabem quem são, o valor que elas têm, o valor da história e da memória”, comenta Rayzer.

A professora conta que um dos aspectos mais trabalhados nas atividades pedagógicas é o do empoderamento e do autorreconhecimento da juventude negra, que muitas vezes não tem ferramentas para compreender ou defender sua identidade.

Espetáculo 'Pra Onde o Vento Sopra'
Legenda: Espetáculo 'Pra Onde o Vento Sopra'
Foto: Marília Camelo/Divulgação
 

“Dentro dos nossos cadastros, a gente faz uma ficha de matrícula das meninas, para controle. No ano passado, a maioria não se reconhecia como moradora do Pirambu e também não se reconhecia, muitas vezes, como pessoa preta, pessoa parda”, conta Ray. “E a gente percebeu, nesse ano, uma mudança drástica: todo mundo colocava lá ‘território: Pirambu’, ‘sou preta’, ‘sou parda’. Tem toda essa afirmação que realmente mexe na autoestima das meninas, dos rapazes”, completa.

Parte importante desse movimento parte da ideia de trazer para aulas e oficinas artistas que reflitam a diversidade do corpo de baile e que compreendem as vivências de artistas que residem na periferia. 

“Quando a gente traz uma professora de balé clássico preta, premiada, que viajou ou que vive na sua companhia fazendo a sua dança, para elas é uma forma de acreditar naquilo que elas fazem”, explica. 

A defesa, afirma, é de um “balé mais decolonial”. “Aqui a gente tem meninas majoritariamente pretas, então a gente não utiliza meias rosa, sapatinhos rosa. A gente utiliza meias e sapatilhas no tom da pele, mas também a gente deixa isso livre para que cada uma se vista como se sente bem”, detalha. 

“Assim como o cabelo: nós temos meninas com cabelos cacheados incríveis, e elas prendem os cabelos da forma que elas acham melhor”, completa. “Sempre falo que o critério para participar do Balé Jovem é estar disponível”.

Incentivo à nova geração de artistas

Vladna Silva, 18, se formou no grupo e hoje é bailarina e professora de dança
Legenda: Vladna Silva, 18, se formou no grupo e hoje é bailarina e professora de dança
Foto: Kid Júnior

Entre os principais objetivos do Balé Jovem está o de profissionalizar artistas que desejarem seguir pelo caminho da dança. Exemplo de sucesso da empreitada é a professora de balé infantil Vladna Silva, de 18 anos, que começou a dançar aos sete anos, no Centro Cultural Chico da Silva, e em 2019 entrou oficialmente para o Balé Jovem. Com o auxílio do Bolsa Jovem e o incentivo da gestão, virou monitora do projeto em 2023 e, no ano passado, tornou-se professora de balé infantil do grupo.

“O Balé Jovem foi a base de todo o meu conhecimento e de toda a minha carreira, porque hoje eu não atuo somente como professora de balé, eu também atuo em escolas, como auxiliar e monitora”, conta Vladna, orgulhosa.

A transformação também impactou sua vida pessoal, mudando a forma como a jovem artista e professora passou a se enxergar. “Foi através de muitas conversas com a Rayzer e a Raris, da organização do projeto, que eu consegui me ver como uma pessoa negra”, lembra. “Eu não conseguia ver esses traços, essa forma, essa vivência em mim, e elas me mostraram, através da dança, conversas e oficinas”, afirma.

Além do autorreconhecimento como uma mulher negra, Vladna conta que passou a também olhar para o bairro de outra forma. “Meu bairro tem muitos centros culturais, muitos projetos sociais, e são esses projetos que tiram as crianças de uma realidade que a gente vive, que a gente vê. Eu vejo violência, eu vejo o crime, mas não fui pra isso. Conheci outra coisa através da arte, através da cultura”, declara.

Serviço
Balé Jovem do Pirambu apresenta “Pra Onde o Vento Sopra”
Quando: Sábado, 9 de agosto, às 19h
Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)
Acesso gratuito
Mais informações: @balejovemdopirambu e @centroculturalbelchior

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Projeto social atende crianças, jovens e adultos do Grande Pirambu há uma década
Verso

Orgulho do Pirambu: Balé Jovem completa 10 anos transformando vidas e histórias do bairro em arte

Projeto idealizado pela bailarina Ray Xavier já beneficiou centenas de jovens da capital cearense; neste sábado (9), grupo apresenta espetáculo gratuito na Praia de Iracema

Ana Beatriz Caldas
Há 34 minutos
Imagem de uma família na Pinacoteca do Ceará para uma matéria sobre confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza
Verso

Confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza

Lista incluem opções ao ar livre e em ambientes fechados

Beatriz Rabelo
Há 2 horas
Verso

Não sabe o que fazer no Dia dos Pais em 2025? Veja dicas de atividades em Fortaleza

Curta uma programação cheia de belezas e cenários de tirar o fôlego com o seu pai na Capital

Raísa Azevedo
08 de Agosto de 2025
Projeto Culturaê - Papo de Artista ocorre de 8 a 10 de agosto na Caixa Cultural Fortaleza
Verso

Com Aline Bei, MV Bill e Caio Blat, projeto traz conversas abertas entre artistas para Fortaleza

Culturaê - Papo de Artista promove encontros entre nomes do Ceará e do País na Caixa Cultural Fortaleza

João Gabriel Tréz
07 de Agosto de 2025
Eddie Palmieri
Verso

Músico Eddie Palmieri morre aos 88 anos

Causa da morte não foi revelada. O artista deixa cinco filhos e quatro netos

Redação e AFP
07 de Agosto de 2025
Cenas da segunda temporada de Wandinha, com Jenna Ortega
Mylena Gadelha

'Wandinha', da Netflix, chega com 2ª temporada madura e muito mais da Família Addams; veja resenha

Primeira parte dos episódios do novo ano da série foram lançados nesta quarta-feira (6)

Mylena Gadelha
06 de Agosto de 2025
Projeto tem foco na produção musical cearense
Verso

Centro Cultural Belchior lança edital de produção musical para artistas de Fortaleza

Projeto “O Sonho e o Som” vai selecionar dez artistas para imersão criativa de quatro meses, gravação de três músicas e participação em show e álbum digital

Redação
06 de Agosto de 2025
Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães formam a Cor dos Olhos
Verso

Banda Cor dos Olhos, de ex-integrantes do Selvagens à Procura de Lei, lança álbum de estreia

Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins comandam novo projeto de pop rock; trio faz show na capital cearense no dia 30 de agosto

Ana Beatriz Caldas
06 de Agosto de 2025
Com foco em produção cearense, Siará+ será disponibilizada ao público por meio de site
Verso

Conheça Siará+, streaming cearense gratuito que reúne filmes produzidos no Estado

50 títulos compõem o catálogo na estreia da plataforma e promessa é de expansão

João Gabriel Tréz
05 de Agosto de 2025
Na imagem, mergulhador no mar de Fortaleza por meio do serviço da empresa Atlântida Mergulho Ceará
Verso

Sabia que dá para fazer mergulho em Fortaleza? Experiência alia diversão e preservação em alto-mar

É possível ver arraias, corais, peixes e até golfinhos de pertinho; processo envolve curso e visita ao Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, a 18 quilômetros do Porto do Mucuripe

Diego Barbosa
05 de Agosto de 2025
Centro Cultural do Cariri recebe seminário Raízes do Amanhã, que marca lançamento do programa Kariri Criativo
Verso

Margareth Menezes lança evento de economia criativa no CE em meio ao tarifaço: 'É hora do compre da gente'

Ministra da Cultura participa de seminário do programa Kariri Criativo, do Ministério da Cultura, que será realizado nos dias 7 e 8 de agosto

João Gabriel Tréz
04 de Agosto de 2025
Na imagem, criança interage com painel da exposição “Caatinga: Um Novo Olhar – Entre Nesse Clima”, em cartaz na Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará
Verso

A Caatinga como você nunca viu: exposição gratuita e interativa revela múltiplas surpresas do bioma

“Caatinga: Um Novo Olhar – Entre Nesse Clima” está em cartaz na Seara da Ciência da Universidade Federal de forma a desmistificar o bioma exclusivamente brasileiro

Diego Barbosa
03 de Agosto de 2025
Tom Holland como homem-aranha
Verso

Com Tom Holland, Homem-Aranha 4 ganha primeiro teaser; confira

Lançamento do filme está previsto para julho de 2026

Redação
02 de Agosto de 2025
Montagem de foto com Paulo Cupertino e, ao lado, Rafael Miguel
Verso

Série sobre assassinato de Rafael Miguel aposta em nova abordagem e revela bastidores do crime

Sogro de Rafael, Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão

Redação
02 de Agosto de 2025
DesiRée Beck é drag queen, apresentadora e participante de Drag Race Brasil
Verso

DesiRée Beck, estrela de Drag Race Brasil, se apresenta pela primeira vez em Fortaleza

Drag queen e apresentadora, artista baiana é participante da segunda temporada do reality de RuPaul e um dos destaques do elenco

Ana Beatriz Caldas
02 de Agosto de 2025
Agressão contra Juliana Garcia
Maria Camila Moura

61 socos e um único diagnóstico: covardia

Agressor tenta psicopatologizar sua violência, como estratégia jurídica, se mostrando capacistista

Maria Camila Moura
01 de Agosto de 2025
Espetáculos de artes cênicas, multirresidências criativas e lançamento de livro compõem programação do mês Bienal de Teatro e Cultura Infância
Verso

Teatro, autismo e infância são temas de projetos gratuitos que circulam por cinco cidades cearenses

Aracati, Cascavel, Eusébio, Fortaleza e Trairi recebem programação da Bienal de Teatro e Cultura Infância entre agosto e novembro de 2025

Redação
01 de Agosto de 2025
Artista é um dos principais nomes da música cearense contemporânea
Verso

Mateus Fazeno Rock lança novo álbum com reflexões sobre amor, coletividade e bem viver; ouça

Produzido em parceria com Fernando Catatau e Rafael Ramos, 'Lá Na Zárea Todos Querem Viver Bem' é o terceiro disco do artista cearense

Ana Beatriz Caldas
01 de Agosto de 2025
Confira onde encontrar happy hour em Fortaleza para celebrar o Dia da Cerveja
Verso

15 bares e restaurantes com happy hour para você comemorar o Dia da Cerveja em Fortaleza

Data celebrada sempre na primeira sexta-feira de agosto cai, em 2025, no primeiro dia do mês

Redação
01 de Agosto de 2025
Mulher de cabelos lisos, óculos escuros com armação rosa e roupa colorida sentada em uma poltrona de rainha colorida
Elaine Quinderé

Adeus, Girlboss! O fim necessário de uma era de salto alto e burnout disfarçado de poder

Finalmente, a era “girl boss” está chegando ao fim. Sério mesmo, essa é a melhor notícia do ano (talvez).

Elaine Quinderé
31 de Julho de 2025