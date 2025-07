Saiba como funciona o setor da Biblioteca do Ceará que abriga mais de 10 mil obras raras

São 50 anos desde que a Biblioteca Pública Estadual do Ceará estabeleceu a criação de um setor que ficou responsável pela salvaguarda de obras da Literatura tão diversas entre si quanto um incunábulo de 1492, ou seja, um livro impresso nos primeiros 50 anos da criação da imprensa; um exemplar da segunda edição de “Iracema”, de José de Alencar; e uma edição em japonês de “O Quinze”, de Rachel de Queiroz, publicada nos anos 1980.

Após ocupar diferentes endereços desde a fundação, ocorrida em 1867, a instituição cearense ganhou sede definitiva em 1975 e, assim, firmou a oficialização do setor de Obras Raras.

Entre itens de valor histórico inestimável e guardados que chamam atenção pelo curioso, o departamento guarda um acervo de mais de 10 mil itens e parte deles pode ser acessada pelos leitores.

Acervo expressivo e em expansão

Quem explica ao Verso o percurso até a oficialização do setor é Madalena Figueiredo, bibliotecária responsável pelo setor de Obras Raras da Bece: “A vinda para cá possibilitou a divisão do acervo em setores. Já tinham livros raros (na Biblioteca), mas eles não tinham um local próprio, ficaram diluídos no acervo”, contextualiza.

Legenda: A bibliotecária Madalena Figueiredo é a responsável pelo setor de Obras Raras da Bece Foto: Thiago Gadelha

Profissional da Bece desde os anos 1980 — quando a instituição levava o nome de Biblioteca Pública Menezes Pimentel — Madalena destaca a atuação da bibliotecária Lígia Vidal Fontenelle como precursora do trabalho de organização das obras raras.

“Vim para cá e aí a gente continuou com essa organização e essa divisão. Aos poucos, a gente vai descobrindo mais raridades”, aponta ela, partilhando o número expressivo de exemplares resguardados no local:

“O setor tem mais de 10 mil obras. Ainda não está definido, batido o martelo, porque todo dia a gente agrega alguma coisa, a gente ainda está avaliando parte do acervo, mas temos mais de 10 mil obras” Madalena Figueiredo bibliotecária

Entre compras feitas pelo Estado e doações de bibliotecas e coleções, as obras raras foram aumentando no acervo da instituição: dos livros de Amorim Sobreira (1912-1974), avô do ex-governador Camilo Santana, aos do bibliófilo José Bonifácio Câmara (1921-2002), passando por exemplares pertencentes ao intelectual Thomaz Pompeu Sobrinho (1880-1967) e da bibliotecária Antonieta Bezerra.

Legenda: Obras escritas em diferentes línguas, como português, latim clássico, francês e inglês, e de diferentes tamanhos compõem o acervo Foto: Thiago Gadelha

Acesso físico e digital

As possibilidades de acesso físico ou digital aos milhares de livros variam por diferentes motivos: do nível de preservação a questões de direitos autorais, por exemplo.

“Alguns nós já temos digitalizados. Aqueles que estão sendo digitalizados e a gente tem direito autoral, a gente não dá direito a baixar, mas dá o acesso, o que facilita muito a quem está fora”, explica Madalena.

Legenda: É possível acessar a parte digitalizada do acervo raro da Bece pelo site da instituição Foto: Thiago Gadelha

Há como consultar esse acervo digitalizado em um computador que fica no local, mas o acesso é possível de qualquer computador ou dispositivo com acesso à internet. Basta entrar no site da Bece, acessar a aba “Acervos”, clicar em “Acervo Bece” (ou aqui) e, então, em "Acervo digital" (ou aqui).

“Se a obra estiver digitalizada, a gente fornece no meio digital e, se não, é para o presencial, com o EPI (equipamento de proteção individual) específico se possível”, segue Madalena. “Uso de luvas e de máscara para a proteção tanto de si como da obra”, reforça.

Além disso, o manuseio das obras físicas precisa ser feito com acompanhamento da equipe do setor, além de ser marcado previamente.

Exposições e comemorações

O setor de Obras Raras tem alcance que vai além das paredes do local. Isso porque cada exemplar guarda, em si, inúmeras possibilidades de pesquisas e abordagens.

“A gente tem esse retorno através dos mestrados, dos acessos (aos itens digitalizados)”, ressalta a bibliotecária. Outras iniciativas que fazem as obras extrapolarem das estantes são galerias temáticas nas quais algumas delas ficam expostas ao público.

Legenda: Estantes específicas e climatização estão entre itens de cuidado com as milhares de obras do acervo Foto: Thiago Gadelha

“Esse ano é comemorativo e daqui dois anos a Biblioteca faz 160 anos, então a gente vem se preparando para esse evento maior, mas temos feito exposições de obras”, afirma.

A Bece segue, atualmente, a temática geral “Mulheres que Contam e que são Contadas: Escritoras, Pesquisadoras e Personagens Femininas na Literatura”. A partir disso, o setor de Obras Raras está expondo livros ligados ao mote.

Legenda: Vista geral do espaço do setor de Obras Raras da Bece Foto: Thiago Gadelha

É possível ver um exemplar de primeira edição do romance “A Rainha do Ignoto”, da cearense Emília Freitas (1855-1908) — que, vale ressaltar, está disponível digitalmente no site — e exemplares de segunda edição de “Iracema”, de José de Alencar, publicados no Brasil e em Portugal.

Cuidados com as raridades

Atualmente, as milhares de obras são guardadas numa sala estruturada para acolher as obras da melhor forma, do tipo de estante à climatização.

“Papel é igual a pele da gente: desgasta se sofre muito calor, se é muito frio… Inclusive os grampos usados a gente tem o cuidado de tirar, para que não oxidem e corroam o papel”, descreve os cuidados.

Além da atenção cotidiana da equipe do setor à preservação, catalogação e digitalização das obras, parcerias com instituições como a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho também ocorrem.

Atualmente em realização e seguindo até o final de julho, a EAOTPS oferta um curso de conservação e restauração de papel onde 15 alunos aplicam técnicas de preservação em itens selecionados do setor de Obras Raras da Bece.

Bece tem muito a oferecer

Além do setor de Obras Raras e das ações ligadas a ele, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará — equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) — guarda diversos outros livros, iniciativas e programações sempre gratuitas para o público.

Até o fim de julho, inclusive, a agenda de férias traz diferentes atividades com foco nos públicos infantil e juvenil. Entre elas, há o programa Pequenas Grandes Histórias, de contações, sempre aos finais de semana.

Legenda: Bece tem programação ampla nas férias de julho Foto: Thiago Gadelha

Outras programações incluem atividades lúdicas com o K’Os Coletivo, em parceria com o Sesc, nos dias 19 e 25; Clubinho de Leitura com Vovó Carla, no dia 19, com mediação de “O Bicho Singular”, de Lia Sanders; e encontro de pequenos leitores com autores como Liduína Vidal e Georgia Zaranza, do Coletivo Lamparinas.

No último fim de semana de julho, de 25 a 27, o destaque é a programação da segunda edição do Conexão Geek, com feirinha, RPG, cosplay e outras atividades. A agenda completa pode ser conferida nas redes sociais e no site da Bece.

Setor de Obras Raras da Biblioteca Pública Estadual do Ceará

Quando: de terça à sexta-feira, de 9 às 20 horas

de terça à sexta-feira, de 9 às 20 horas Onde: pavimento superior +2 da Bece (av. Presidente Castelo Branco, 2550)

pavimento superior +2 da Bece (av. Presidente Castelo Branco, 2550) Mais informações: obrasraras.bece@idm.org.br

Férias na Bece