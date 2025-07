Programação infantil: shoppings de Fortaleza oferecem exposições, parque, circo e mais nas férias

Durante as férias escolares, espaços de lazer e centros de compras da Capital costumam preparar uma programação diversa para animar os dias de folga das crianças e seus familiares. Neste mês de julho, são muitas as opções de entretenimento gratuito e pago para quem quiser fugir da rotina: peças de teatro, exposições interativas, parques, circo e muito mais, especialmente aos fins de semana.

Para te ajudar no roteiro das férias, o Verso elencou as principais programações infantis em shoppings da Cidade. Confira a seguir:

Giga Mall

Legenda: Universo de Lilo & Stitch vai invadir o Giga Mall em julho Foto: Divulgação

Na Messejana, o Espaço Giga, do shopping Giga Mall, recebe uma série de espetáculos e brincadeiras para divertir as famílias nos fins de semana. Aos sábados, o local recebe peças de personagens famosos entre as crianças, como Peppa Pig, Bob Esponja, Lilo & Stitch e Patrulha Canina. Já aos domingos, oficinas, brinquedos infláveis e recreação fazem a alegria dos pequenos.

Confira a programação completa:

Espetáculos

05/07 – Peppa Pig

12/07 – Bob Esponja

19/07 – Lilo & Stitch + Minicurso de técnicas de pintura Bobbie Goods

26/07 – Patrulha Canina

Oficinas e recreação

06/07 – Oficina de quadros, inflável, pipoca, pula-pula e recreação

13/07 – Inflável, algodão doce, pula-pula e recreação

20/07 – Oficina de gesso com o tema Lilo & Stitch, inflável, pipoca, pula-pula e recreação

27/07 – Inflável, algodão doce, pula-pula e recreação

Serviço

Endereço: Giga Mall (Rua José Hipólito, 264 - Messejana)

Horário: Sábados, das 10h às 12h, e domingos, das 15h às 17h

Mais informações: @gigamallmessejana

Grand Shopping

Legenda: 'Circo do Mickey' é um dos destaques do Grand Shopping nas férias Foto: Divulgação

Também na Messejana, o Grand Shopping oferece programação com peças de teatro, oficinas de fantoches, gincanas e momentos de recreação para os pequenos. Entre os destaques estão os espetáculos "Circo do Mickey", neste sábado (5); "Escola de Princesas", no próximo dia 13; e "Bluey e Bingo", no dia 19 de julho.

Confira a programação:

Peças teatrais

05/07 – Circo do Mickey (Praça de Alimentação)

13/07 – Escola de Princesas (Praça de Alimentação)

19/07 – Bluey e Bingo (Praça de Alimentação)

Oficinas e recreação

06/07 – Oficina de Fantoche (em frente à Bebêtenkitê)

20/07 – Recreação Dia do Amigo (Praça de Alimentação)

27/07 – Bye Bye Férias (Praça de Alimentação)

Serviço

Endereço: Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Horário: A partir de 17h

Mais informações: @grandshoppingce

North Shopping Jóquei

Legenda: Espetáculos infantis integram programação Foto: Divulgação

No Jóquei Clube, o North Shopping Jóquei realiza sessões semanais de espetáculos para as crianças, com histórias e personagens que fazem parte da memória afetiva de diversas gerações. A apresentações ocorrem aos domingos, na Praça de Alimentação, sempre às 17h.

Confira a programação:

06/07 – Como Treinar o seu Dragão

13/07 – Chapeuzinho Vermelho

20/07 – Sonic e a Ameaça de Shadow

27/07 – Três Porquinhos

Serviço

Endereço: Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

Mais informações: @northshoppingjoquei

Shopping Iguatemi Bosque

Legenda: Exposição que celebra Bob Esponja é um dos destaques do Iguatemi Foto: Davi Rocha

No Iguatemi, o grande destaque das férias é a exposição interativa "Bob Esponja – A Experiência", que fica em cartaz até 24 de agosto. Com brinquedos gigantes, jogos interativos, ambientes para fotos com os personagens e ilustrações, a mostra é opção de divertimento para todas as idades e tem feito sucesso entre crianças, adolescentes e adultos.

Outro destaque são os parques temáticos "Capivalley", com atrações temáticas com o bichinho que é sucesso na cultura pop atual - a capivara -, e "Jurassic Park", que conta com escorregador, piscina de bolinhas e tobogã. As duas atrações são pagas e recomendadas para crianças pequenas, de dois a 12 anos.

Como de costume, o shopping também conta com o Clubinho de Férias, que realiza, aos domingos, uma programação teatral gratuita com temas inspirados em personagens famosos no universo infantil. As peças começam neste domingo (6), com "Encanto", e seguem com "Patrulha Canina", no dia 13; "Chá das Princesas", no dia 20; e "Aranhaverso", no dia 27 de julho.

Serviço

Endereço: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz)

Mais informações: @iguatemifortaleza

Shopping Parangaba

No Shopping Parangaba, uma programação diversa espera os pequenos. Entre os destaques estão o parque temático Dino Scape, que traz o mundo dos dinossauros para a capital cearense, e o Patati Patatá Circo Show, que reúne o carisma dos palhaços mais famosos do País em números de música e humor para toda a família.

Confira a programação:

Dino Scape

Endereço: Shopping Parangaba - Piso L1 (Praça Principal)

Quando: De 4 de julho a 24 de agosto

Ingressos: Exposição gratuita | Acesso ao parque a partir de R$ 45

Patati Patatá Circo Show

Endereço: Estacionamento F Laranja

Quando: 18 de julho a 7 de setembro (sessões às sextas, sábados, domingos e feriados)

Ingressos: A partir de R$ 30 | Disponíveis nas bilheterias do circo e no Sympla

Serviço

Endereço: Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Mais informações: @shoppingparangaba

Shopping RioMar Fortaleza

Legenda: Sana Preview é atração no RioMar Foto: Divulgação

No Papicu, o RioMar Fortaleza recebe, de 4 a 13 de julho, um evento gratuito que irá animar os fãs de cultura geek: o Sana Preview, versão pocket do festival com campeonatos de games, concursos de cosplay e Vila dos Artistas.

Outros destaques da programação infantil durante o mês de julho são os espetáculos teatrais e oficinas de pintura. Neste fim de semana, a festa começa neste sábado (5), com o espetáculo "Reino Encantado - Moana", e com uma oficina de pintura nos vasos, no domingo (6).

Serviço

Endereço: R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu

Mais informações: @riomarfortaleza

Shopping RioMar Kennedy

Neste mês, as opções de entretenimento são diversas para quem frequentar o RioMar Kennedy. Entre as principais atrações do espaço estão o Circo Porto Rico, que tem sessões de segunda-feira a domingo e ingressos a partir de R$ 20; a atração Jump Around, de quinta-feira a domingo, com ingressos a partir de R$ 45; e os brinquedos da Galinha Pintadinha, na Praça de Eventos.

Aos domingos, há ainda apresentações gratuitas da dupla Bluey e Bingo, sempre às 17h, na Praça de Alimentação do shopping.

Serviço

Endereço: Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy

Mais informações: @riomarkennedy

Shoppings da Região Metropolitana também apostam em atrações

Legenda: Terrazo terá programação gratuita para crianças Foto: Divulgação

Em cidades como Eusébio e Maracanaú, os grandes centros de compras também investiram em programação especial para o mês de julho. No Terrazo Shopping, no Eusébio, a programação vai de 5 a 27 de julho, com o famoso Concurso do Cabelo Maluco, neste sábado (5), dando a partida para as atrações. Espetáculos como O Parque Divertido do Mickey (13/07) e Rapunzel (20/07) também são destaques na programação.

Já no North Shopping Maracanaú, a programação de férias vai deste domingo (6) ao dia 27 de julho e inclui oficinas gastronômicas, apresentações teatrais, sessões de fotos com os mascotes de times cearenses e uma gincana especial de férias.

Serviço

Terrazo Shopping

Onde: Av. dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio

Horário: Sempre às 17h

Mais informações: @terrazoshopping



North Shopping Maracanaú

Endereço: Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú

Mais informações: @northshoppingmaracanau