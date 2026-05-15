CAPTEI: VIP Veículos celebra 25 anos e realiza megafeirão especial

A VIP Veículos escolheu transformar aniversário em experiência. Celebrando 25 anos de trajetória no mercado cearense, a marca movimenta o estacionamento do Iguatemi Bosque com um megafeirão.

Legenda: VIP Veículos celebra 25 anos com amigos e clientes Foto: Kid Júnior

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A empresa reuniu clientes, amigos e parceiros num encontro especial, na quinta-feira, 14, onde apresentou a ação.

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Carros premium, condições especiais e clima de celebração: o fim de semana promete. A proposta foi além das negociações: criar um ambiente de encontro, confiança e boas histórias sobre rodas.

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O megafeirão dos 25 anos da VIP Veículos vai até o dia 17. Confira os registros do evento pelas lentes de Kid Júnior.

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