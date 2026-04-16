CAPTEI: Kika Gurgel celebra novo ciclo em evento sofisticado e intimista

A empresária Kika Gurgel celebrou a chegada de novo ciclo, cercada de amigas, na tarde de terça-feira (14). Vem saber um pouco mais e ver fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Kika Gurgel e amigas Foto: LC Moreira

A comemoração uma sala exclusiva no piso superior do Baretta. Quem cuidou de cada detalhe, com carinho e bom gosto, foram as amigas Montiele Arruda e Carol do Ceará.

Legenda: Montiele Arruda e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Clima intimista, atmosfera acolhedora e muita alegria. Tem forma melhor de celebrar a vida com as amigas?

Legenda: Fernanda Cunha, Kika Gurgel e Camila Rizzato Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Mota e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Mota e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

A comemoração reuniu convidados próximos em um ambiente reservado, traduzindo uma elegância discreta que tem ganhado espaço nas celebrações atuais.

Legenda: Soraya Pinheiro e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Helena Bezerra, Kika Gurgel e Carol do Ceará Foto: LC Moreira