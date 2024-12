P. Diddy é acusado de estupro e agressão sexual por três homens

Denunciado por uma dezena de processos por crimes sexuais, o rapper Sean Diddy Combs, mais conhecido como P. Diddy, é alvo de novas ações de agressão sexual e de estupro. As queixas, apresentadas nessa quinta-feira (12), na Suprema Corte do Estado de Nova York por três homens, aumentam a lista de delitos associada ao artista, que nega as novas incriminações.

Uma das vítimas relata que foi drogada e agredida pelo cantor em 2019, quando teria ingerido um coquetel adulterado, oferecido pelo suspeito, em uma festa privada com ele e outros executivos do hip-hop. Na ocasião, o homem afirma que perdeu a consciência após tomar a bebida, desmaiando. Ao acordar, percebeu estar sendo gravado enquanto Diddy o estuprava.

No dia seguinte, o rapper teria enviando cerca de 2,5 mil dólares para ele — aproximadamente R$ 15 mil. As informações são da BBC.

Veja também Zoeira Jay-Z faz dois pedidos após acusação de estupro junto com Sean 'Diddy' Combs; veja quais Zoeira Da cadeia, Diddy está tentando contatar e chantagear vítimas, diz revista

Outra vítima relatou uma situação semelhante. Segundo ela, Diddy também teria adulterado sua bebida durante uma reunião em 2020. Após perder a consciência, o rapaz acordou enquanto era estuprado pelo músico, que teria ainda debochado do seu desejo de procurar ajuda.

Na terceira acusação, um homem diz que foi agredido sexualmente pelo rapper e outros magnatas da gravadora Bad Boys Entertainment, em uma festa também no ano de 2020. Ele diz ter bebido álcool oferecido pelo rapper.

"Vamos provar que [as ações] são falsas e buscar sanções contra todos os advogados antiéticos que entraram com ações fictícias contra ele", disse a equipe jurídica de Diddy, em comunicado enviado à BBC.

Caso P. Diddy

O rapper está preso desde setembro deste ano. Procuradores federais alegam que o artista, de 55 anos, abusava sexualmente de mulheres e as obrigava a participar de orgias com drogas mediante ameaças e violência.

Ele se declarou inocente de todas as acusações e seu julgamento penal está previsto para começar em 5 de maio de 2025.

Diddy também vem enfrentando uma série de processos prometidos por advogados, entre eles Buzbee, que afirmou em outubro que mais de 100 supostas vítimas planejavam entrar com ações legais contra ele.

Estupro de adolescente com Jay-Z

No último domingo (8), Diddy também foi acusado de ter estuprado uma menina de 13 anos com o rapper Jay-Z, no ano 2000.

O processo atualizado em um caso civil contra Combs alega que o marido da cantora Beyoncé, cujo nome verdadeiro é Shawn Carter, agrediram a jovem em uma festa que ocorreu após o MTV Video Music Awards, de setembro daquele ano.

"Outro famoso ficou olhando enquanto Combs e Carter se viravam para agredir a menor. Muitas outras pessoas estavam presentes na festa, mas não fizeram nada para impedir a agressão", lê-se na denúncia, conforme a agência AFP.

Jay-Z contra-atacou o advogado que estava à frente do caso, acusando-o de ser um "ser humano deplorável". Buzbee, o advogado que apresentou o processo contra Jay-Z, declarou à AFP que "o texto fala por si só. Esse é um assunto muito sério que será resolvido nos tribunais".