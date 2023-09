Chatbot Bard anuncia conexão com plataformas e serviços como Gmail e YouTube

O Google anunciou, nesta terça-feira (19), novas funções para o Bard, chatbot gratuito de inteligência artificial concorrente do ChatGPT. O novo serviço, chamado Bard Extensions, disponível apenas em inglês, integra o chatbot a serviços do Google como Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube e Flights.

Um exemplo prático, segundo comunicado divulgado em blog do Google, é a facilidade de planejar viagens. "Se você deseja ir ao Grand Canyon, agora pode pedir ao Bard para procurar informações de voos e hotéis em tempo real; ver as direções do Google Maps para o aeroporto e até assistir a vídeos no YouTube sobre coisas para fazer lá - tudo em uma única conversa", diz texto assinado por Yury Pinsky, diretor de gerenciamento de produtos do Bard.

Outro caso em que o concorrente do ChatGPT pretende deixar a vida do usuário mais cômoda é na candidatura a um novo emprego: "Você pode pedir ao Bard para encontrar seu currículo intitulado junho de 2023 no Drive e resumi-lo em um pequeno parágrafo de declaração pessoal e, ao mesmo tempo, continuar colaborando em uma nova carta de apresentação", sugere o texto.

Também será possível, por exemplo, pedir para o Bard escrever um discurso de casamento, com base em lista de vídeos indicadas pelo usuário no YouTube.

Outras novidades

O Google também melhorou o recurso “Google it”, com o objetivo de verificar as respostas do sistema. “Ao clicar no ícone ‘G’, Bard lerá a resposta e avaliará se há conteúdo na web para comprová-la. Quando uma afirmação puder ser avaliada, você poderá clicar nas frases destacadas e saber mais sobre informações que apoiam ou contradizem aquelas descobertas pela pesquisa”, explicou Pinsky. É possível ainda clicar nas frases destacadas e saber mais sobre como apoiar ou contradizer as informações encontradas pela busca.

Destaque ainda para a facilitação do desenvolvimento de conversas com o modelo. "Quando alguém compartilhar um bate-papo do Bard com você por meio de um link, você poderá continuar a conversa e fazer perguntas adicionais ao Bard sobre esse assunto ou usá-la como ponto de partida para suas próprias ideias", detalha o texto.

No comunicado, o Google prometeu proteger as informações pessoais dos internautas, informando que o conteúdo de Gmail, Docs e drive não será visto pelos revisores do chatbot.

As ferramentas foram desenvolvidas, segundo o anúncio, a partir do feedback de usuários do Bard.