Neuralink, empresa de Elon Musk, abre testes para inserção de chip cerebral em humanos

A empresa Neuralink, do empresário Elon Musk, anunciou nesta terça-feira (19) que realizará o primeiro teste de implante de chips cerebrais em seres humanos.

Um formulário foi liberado para receber candidaturas de pacientes com paralisia. Em comunicado, a empresa afirmou que recebeu aprovação da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos.

Podem se candidatar pessoas com paralisia decorrente de lesão da medula espinhal cervical ou esclerose lateral amiotrófica. Os voluntários devem ter mais de 22 anos e receber o suporte de um cuidador.

O implante deve ler e transmitir as ondas cerebrais dos voluntários. Inicialmente, a ideia é que os pacientes consigam controlar um mouse ou um teclado com a 'força do pensamento'.

Será avaliada segurança do implante e do robô cirúrgico que irá o equipamento pelo crânio. O implante será "cosmeticamente invisível" e biocompatível com uma bateria sem fio, segundo a empresa.

Em fases futuras, a expectativa é que o implante possa trazer a visão e os movimentos do corpo impactados por lesão na medula espinhal.