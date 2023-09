Com lançamento do iOS 17, veja quais iPhones vão parar de receber atualização

Com o anúncio do novo iPhone 15, a Apple divulgou que irá liberar o novo sistema operacional, o iOS 17, na próxima segunda-feira (18). As atualizações, no entanto, não estão disponíveis para todos os aparelhos.

Entre as novidades do novo sistema, está a personalização das telas de bloqueio e ligação, opção de check-in para contatos próximos para avisar a chegada em casa, transcrição de mensagens de áudio do iMessage e aprimoramento da criação de figurinhas por fotos.

Os aparelhos também ganharão um novo modo, como o 'Sono', 'Não Perturbe' e 'Trabalho'. O modo 'Em Espera' será habilitado quando os aparelhos estiverem carregando, na horizontal, com informações de data, horário, mensagens e clima.

Além disso, os usuários da Apple poderão fazer videochamadas pela Apple Tv e deixar mensagens para os contatos que não atenderem o 'facetime'.

A empresa também promete atualizações nos widgets interativos do menu e um aplicativo para criação de um 'diário', com coleção de fotos, notas e localizações.

Quais iPhones compatíveis?

A lista de celulares compatíveis com o novo sistema operacional inclui alguns modelos lançados em 2018. Não devem receber as atualizações, no entanto, os iPhone 8, 8 Plus e X.

Veja os iPhones compatíveis com o iOS 17