Canais do WhatsApp estão disponíveis no Brasil a partir desta quarta (13); saiba como encontrar

Os Canais do WhatsApp, inclusos em função nova que permite criar canais diretos de comunicação com o público, estão disponíveis no Brasil a partir desta quarta-feira (13). Com eles, será possível seguir instituições, artistas, times e formadores de opinião, consumindo mensagens específicas produzidas por eles.

Conforme o anúncio da rede, os canais não possuem limite específico de pessoas e, apesar de ainda não ser possível criar um sendo apenas um usuário comum, a função será atualizada em breve. O recurso teve teste em dez países e está, agora, disponível para mais de 150.

"Nos próximos meses, também permitiremos que qualquer pessoa crie um canal", afirmou a empresa junto do anúncio, mas sem especificar uma data para tal.

Onde encontrar no app

Os canais ficam separados em uma nova aba chamada "Atualizações", nome utilizado para identificar as postagens realizadas. Será nessa parte onde o usuário vai encontrar a página inicial com sugestões de canais, além de uma busca por nome, os mais ativos, novos e populares.

Caso um usuário da plataforma opte por seguir um canal, os outros seguidores não vão visualizar essa escolha, acrescentando ao fato de que informações pessoais de administradores e seguidores não serão compartilhadas.

Nem todos os usuários do WhatsApp terão a função disponível neste momento. Enquanto isso, caso o usuário não consiga assinar nenhum canal, uma mensagem mostrará a notificação: "quando o recurso estiver disponível para você".

Além disso, outras atualizações para os Canais do WhatsApp foram anunciadas. Confira algumas:

Diretório aprimorado: será possível encontrar canais para seguir que são filtrados automaticamente com base no país do usuário.

Reações: o usuário poderá reagir usando emojis para dar feedback e ver o número total de reações.

Edição: a próxima mudança deixará que os administradores poderão fazer alterações nas Atualizações por até 30 dias.

Encaminhamento: sempre que você se encaminhar uma Atualização para uma conversa ou um grupo, ela incluirá um link para o canal correspondente.