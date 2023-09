Pré-venda do iPhone 15 no Brasil começa na quarta-feira (27); veja valores

O novo iPhone 15 deve chegar ao Brasil na quarta-feira (27). Conforme divulgado pela Apple, na semana passada, os aparelhos custarão entre R$ 7.299 e R$ 13.999.

A pré-venda contará com as quatro versões do smartphone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max. No site oficial da empresa, há a opção de desconto de 10% à vista ou parcelamento em até 12 vezes.

Operadoras de telefonias autorizadas a vender o produto só informarão as condições no dia da pré-venda. Os modelos do iPhone 15 já vêm com o iOS 17, a nova versão do software lançado mundialmente na última segunda-feira.

Veja os valores

iPhone 15, com tela de 6,1 polegadas:

128 GB: A partir de R$ 7.299

256 GB: A partir de R$ 8.099

512 GB: A partir de R$ 9.599

iPhone 15 Plus, com tela de 6,7 polegadas:

128 GB: A partir de R$ 8.299

256 GB: A partir de R$ 9.099

512 GB: A partir de R$ 10.599

iPhone 15 Pro, com tela de 6,1 polegadas:

128 GB: A partir de R$ 9.299

256 GB: A partir de R$ 10.099

512 GB: A partir de R$ 11.599

1 TB: A partir de R$ 13.099

iPhone 15 Pro Max, com tela de 6,7 polegadas:

256 GB: A partir de R$ 10.999

512 GB: A partir de R$ 12.499

1 TB: A partir de R$ 13.999

Queda no valor de modelos antigos

Com a chegada do iPhone 15, a Apple diminuiu em cerca de 20% os preços do iPhone 14 e iPhone 14 Plus no Brasil. Uma baixa similar ocorreu também com iPhone 13, confira:

iPhone 14:

128 GB: De R$ 7.599 para R$ 5.999

256 GB: De R$ 8.599 para R$ 6.799

512 GB: De R$ 10.599 para R$ 8.299

iPhone 14 Plus:

128 GB: De R$ 8.599 para R$ 6.499

256 GB: De R$ 9.599 para R$ 7.299

512 GB: De R$ 11.599 para R$ 8.799

iPhone 13:

128 GB: De R$ 6.499,00 para R$ 5.499

256 GB: De R$ 7.499,00 para R$ 6.299

512 GB: De R$ 9.499,00 para R$ 7.799

A empresa informou que não comercializará mais as versões 14 Pro e 14 Pro Max, além do iPhone Mini 13, no site e nas lojas.