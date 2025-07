Amazon implementará robôs em Centros de Distribuição do Brasil

Tóquio (Japão). A Amazon acaba de atingir a impressionante marca de 1 milhão de robôs em funcionamento nos seus Centros de Distribuição (CDs) ao redor do mundo. A empresa ainda não implementou esse tipo de operação no Brasil, mas isso deve mudar em breve.

Segundo Kohei Shimatani, VP da companhia no Japão, o uso dos robôs nos CDs brasileiros ocorrerá “no futuro próximo”. A declaração do executivo ocorreu em resposta à pergunta desta Coluna, durante o Delivering The Future, evento sobre logística promovido pela Amazon em Tóquio, nesta semana. O Diário do Nordeste foi um dos 4 veículos da América Latina a participar da programação.

Veja também Victor Ximenes São Luiz inaugura unidade em Fortaleza onde funcionava um Pão de Açúcar Victor Ximenes Amazon busca mais de 130 pequenas empresas no Ceará para parceria em entregas

Embora a Amazon não apresente previsão clara de data sobre a chegada dos robôs ao Brasil, o processo deve ocorrer naturalmente, considerando, evidentemente, as particularidades do País.

No Japão, esta Coluna conheceu um grandioso empreendimento da varejista em Chiba Minato, nas imediações de Tóquio. Trata-se de um CD de primeira linha, onde a Amazon vem testando novas tecnologias, como uma máquina inteligente que escolhe as embalagens dos produtos da forma mais eficiente e sustentável possível. A quantidade de robôs no local impressiona, mas eles trabalham em conjunto com 2.500 funcionários, a maioria composta por japoneses.

Executivos da Amazon como Tye Brady, líder da área de robótica, reforçaram que a utilização de robôs jamais eliminará a presença de humanos nos centros da empresa. O que pode ocorrer, dizem, é o desaparecimento de algumas funções para os humanos e o surgimento de outras que requerem maior qualificação e pagam salários mais altos.

Ganho de eficiência

No Brasil, onde empregos em Centros de Distribuição são importantes principalmente para jovens entrantes no mercado de trabalho, o processo de automação deve ocorrer de forma lenta e gradual. Um ponto importante para essa virada de chave é o crescimento da demanda pelos consumidores.

No momento, ainda não faz sentido para a Amazon encher os CDs com robôs, mas, com a perspectiva de crescimento das operações no Brasil, que atualmente é um ponto focal da empresa na estratégia de crescimento global, o cenário pode se transformar.

No Ceará, a companhia emprega aproximadamente 700 pessoas e influencia mais de 4 mil postos de trabalho, sendo o principal player do hub logístico de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, área que abriga CDs de várias outras empresas. Por lá, a Amazon promove programas de qualificação profissional e inclusão social, em parceria com a Prefeitura do Município.

Nos países em que atua com robôs, a Amazon acaba de anunciar uma IA, a Deepfleet, que garantirá um ganho de eficiência de 10% na movimentação de produtos. Em suma, a solução faz com que os robôs se movimentem de forma mais inteligente dentro dos CDs, garantindo maior agilidade nas entregas para o consumidor final.

*O jornalista viajou a convite da Amazon Brasil