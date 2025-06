Amazon faz entregas em um dia em 9 cidades do Ceará

A Amazon continua expandindo sua cadeia logística no Ceará. Já chega a 9 o número de cidades no Estado onde a companhia realiza entregas em um dia. Veja a lista:

Fortaleza

Caucaia

Eusébio

Maracanaú

Maranguape

Pacatuba

Itaitinga

Aquiraz

Pacajus.

Segundo a empresa, 200 bairros na região metropolitana de Fortaleza já são contemplados com esse modelo atualmente.

Entregas no mesmo dia

Em Fortaleza, desde 2023, a Amazon disponibiliza a opção de entrega no mesmo dia. Consumidores de mais de 100 bairros da Capital, do Conjunto Ceará ao Meireles, dispõem dessa alternativa, que também já chegou a Caucaia, Eusébio e Maracanaú.

"O Ceará e a cidade de Fortaleza representam um marco relevante nesse processo, onde a expansão dos nossos serviços de entregas representa um marco significativo na logística da região, oferecendo diversas opções de entrega, que atendem diversos perfis de clientes", diz a Amazon, em nota.



No Ceará, a Amazon detém 6 estações de entregas que operam com tecnologia própria, além do Centro de Distribuição em Itaitinga, inaugurado em outubro de 2021, com mais de 55 mil metros quadrados.