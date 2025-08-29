Veja a meta de Gustavo Mancha no Olympiacos que pode render milhões ao Fortaleza
Jovem zagueiro foi vendido e se apresenta ao clube grego nesta sexta-feira (29)
O zagueiro Gustavo Mancha, vendido pelo Fortaleza para o Olympiacos por 4,5 milhões de euros (R$ 28,3 milhões), ainda pode render mais dinheiro ao Tricolor do Pici. A negociação prevê o pagamento de um bônus por performance do atleta no clube grego.
O Diário do Nordeste apurou que Gustavo Mancha precisa jogar 30 partidas pelo Olympiacos nesta temporada para ativar a bonificação. O valor do bônus é de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões), e o Palmeiras, ex-time de Mancha, também receberia um percentual.
Para atingir a meta, Gustavo Mancha teria que ser muito utilizado no Olympiacos, tendo em vista que a equipe não costuma atuar em muitas partidas ao longo da temporada (na última temporada, o time jogou 49 partidas).
Gustavo Mancha viaja nesta sexta-feira (29) para a Grécia, onde se apresentará ao Olympiacos. Além das competições nacionais, a equipe grega disputará a Champions League, onde Mancha pode enfrentar Real Madrid, Barcelona e Arsenal, entre outros.