Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja a meta de Gustavo Mancha no Olympiacos que pode render milhões ao Fortaleza

Jovem zagueiro foi vendido e se apresenta ao clube grego nesta sexta-feira (29)

Escrito por
e
(Atualizado às 16:03)
Jogada
Legenda: Gustavo Mancha durante Flamengo x Fortaleza na Série A do Brasileirão
Foto: Baggio Rodrigues/FEC

O zagueiro Gustavo Mancha, vendido pelo Fortaleza para o Olympiacos por 4,5 milhões de euros (R$ 28,3 milhões), ainda pode render mais dinheiro ao Tricolor do Pici. A negociação prevê o pagamento de um bônus por performance do atleta no clube grego.

O Diário do Nordeste apurou que Gustavo Mancha precisa jogar 30 partidas pelo Olympiacos nesta temporada para ativar a bonificação. O valor do bônus é de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões), e o Palmeiras, ex-time de Mancha, também receberia um percentual.

Foto de Gustavo Mancha durante Vélez Sarsfield x Fortaleza na Libertadores
Legenda: Gustavo Mancha durante Vélez Sarsfield x Fortaleza na Libertadores
Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Para atingir a meta, Gustavo Mancha teria que ser muito utilizado no Olympiacos, tendo em vista que a equipe não costuma atuar em muitas partidas ao longo da temporada (na última temporada, o time jogou 49 partidas).

Gustavo Mancha viaja nesta sexta-feira (29) para a Grécia, onde se apresentará ao Olympiacos. Além das competições nacionais, a equipe grega disputará a Champions League, onde Mancha pode enfrentar Real Madrid, Barcelona e Arsenal, entre outros.

Assuntos Relacionados
Foto da sede do Ideal Clube

Jogada

Geração tetracampeã de futsal será homenageada em aniversário do Ideal Clube

Equipe de futsal conquistou quatro títulos consecutivos no futsal cearense

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Gustavo Mancha durante Flamengo x Fortaleza na Série A do Brasileirão

Jogada

Veja a meta de Gustavo Mancha no Olympiacos que pode render milhões ao Fortaleza

Jovem zagueiro foi vendido e se apresenta ao clube grego nesta sexta-feira (29)

Brenno Rebouças e Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Lucca, novo contratado do Ceará

Jogada

Ceará anuncia a contratação do atacante Lucca, ex-Internacional

Centroavante de 22 anos assinou contrato até o fim de 2027

Daniel Farias Há 1 hora
Nícolas em ação pelo Ceará

Jogada

Nicolas deve ser titular do Ceará após lesões de Matheus Bahia e Rafael Ramos

Lateral-esquerdo deve ganhar oportunidade contra o Juventude, neste sábado

Brenno Rebouças e Daniel Farias 29 de Agosto de 2025
Foto de Vina, que será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Jogada

Vina será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Meia está há mais de três meses sem jogar, mas está apto após quatro semanas de treinos

Brenno Rebouças e Daniel Farias 29 de Agosto de 2025
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025

Daniel Farias 29 de Agosto de 2025