Saída de Renato Paiva é última aposta do Fortaleza: veja perfis do novo técnico

O Fortaleza demitiu o técnico português Renato Paiva. A passagem de dois meses foi péssima em termos de resultado, não dava para sustentar a permanência. Por isso, a saída ocorre no único momento possível, na Data Fifa, com intervalo de duas semanas até a próxima partida.

A decisão é acertada se a diretoria ainda não “jogou a toalha” para o rebaixamento, apesar da probabilidade de 85% de atuar na Série B de 2026. Uma mudança seria a cartada final do Leão.

Sim, nenhum treinador pode ser apontado como solução. Qualquer um é uma sucessão de todos os erros do clube ao longo da temporada, no entanto, resta apostar apenas nisso, mesmo que a permanência esteja na conta do milagre, ao invés de já projetar a próxima temporada. Pelo menos, é nisso que o departamento de futebol se apoia para encontrar um novo treinador.

Bom, sejamos sinceros aqui: as chances de nomes do primeiro escalão aceitaram essa missão são "quase zero". Não faz sentido, na verdade. O Fortaleza é o vice-lanterna e venceu apenas um dos últimos 19 jogos, além da temporada seguir próxima do fim.

Logo, qualquer que seja o escolhido sofrerá resistência da torcida. A única unanimidade talvez fosse a volta de Juan Pablo Vojvoda, que seguiu em frente e está no Santos.

Legenda: Vojvoda, novo técnico do Santos. Foto: Raul Baretta/Santos FC

Assim, dois perfis principais parecem lógicos de uma aposta e devem ser avaliados internamente pelo Fortaleza. Um nome muito experiente e com amplo domínio do vestiário (choque anímico no elenco) ou técnico mais simples nas formações e bem retranqueiro (busca exclusiva pelo resultado).

O primeiro seria uma tentativa (mais uma) de extrair algo desse elenco que acumulou diversos fracassos ao longo do ano e perdeu qualquer identificação com o torcedor na arquibancada. O segundo é mais pragmático, de formações defensivas para tentar não perder e pontuar, jogando sempre no erro do adversário, na tentativa de competir.

As opções são muito escassas, mas é o que restou. Em caso de permanência ou rebaixamento, um fato: quase tudo precisa mudar no Pici para o ano de 2026.