Fortaleza demite Renato Paiva após menos de dois meses de trabalho

Paiva deixa o Leão após dez partidas e menos de dois meses de trabalho

Escrito por
, e
(Atualizado às 16:11)
Jogada
Legenda: O técnico português Renato Paiva estreou no comando do Fortaleza contra o Bahia
Foto: Ismael Soares / SVM

O treinador português Renato Paiva não permanecerá como técnico do Fortaleza. A saída será oficializada nas próximas horas, mas deve acontecer ainda nesta terça-feira (2), após reunião no Pici. Paiva deixa o Leão após dez partidas e menos de dois meses de trabalho.

A falta de resultados foi determinante para a decisão do Fortaleza de encerrar o trabalho de Renato Paiva. À frente do Leão, foram dez jogos, seis derrotas, três empates e apenas uma vitória. O time vem inclusive de oito jogos sem vencer, com quatro derrotas seguidas.

Além disso, houve pouca evolução visível na forma de jogar da equipe após a saída de Juan Pablo Vojvoda. O período sob Renato Paiva ainda teve o episódio do afastamento de seis jogadores do elenco do Tricolor do Pici.

RETROSPECTO DE PAIVA NO FORTALEZA

  • Fortaleza 1-1 Bahia
  • Fortaleza 3-1 RB Bragantino
  • Grêmio 2-1 Fortaleza
  • Corinthians 1-1 Fortaleza
  • Fortaleza 0-5 Botafogo
  • Fortaleza 0-0 Vélez Sarsfield
  • Fluminense 2-1 Fortaleza
  • Vélez Sarsfield 2-0 Fortaleza
  • Fortaleza 0-1 Mirassol
  • Internacional 2-1 Fortaleza

Renato Paiva tinha contrato com o Fortaleza até o dia 31 de dezembro de 2026. Junto ao treinador, deixam o clube também os membros da sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos, além do treinador de goleiros Rui Tavares.

