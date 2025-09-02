Fortaleza demite Renato Paiva após menos de dois meses de trabalho
Paiva deixa o Leão após dez partidas e menos de dois meses de trabalho
O treinador português Renato Paiva não permanecerá como técnico do Fortaleza. A saída será oficializada nas próximas horas, mas deve acontecer ainda nesta terça-feira (2), após reunião no Pici. Paiva deixa o Leão após dez partidas e menos de dois meses de trabalho.
A falta de resultados foi determinante para a decisão do Fortaleza de encerrar o trabalho de Renato Paiva. À frente do Leão, foram dez jogos, seis derrotas, três empates e apenas uma vitória. O time vem inclusive de oito jogos sem vencer, com quatro derrotas seguidas.
Além disso, houve pouca evolução visível na forma de jogar da equipe após a saída de Juan Pablo Vojvoda. O período sob Renato Paiva ainda teve o episódio do afastamento de seis jogadores do elenco do Tricolor do Pici.
RETROSPECTO DE PAIVA NO FORTALEZA
- Fortaleza 1-1 Bahia
- Fortaleza 3-1 RB Bragantino
- Grêmio 2-1 Fortaleza
- Corinthians 1-1 Fortaleza
- Fortaleza 0-5 Botafogo
- Fortaleza 0-0 Vélez Sarsfield
- Fluminense 2-1 Fortaleza
- Vélez Sarsfield 2-0 Fortaleza
- Fortaleza 0-1 Mirassol
- Internacional 2-1 Fortaleza
Renato Paiva tinha contrato com o Fortaleza até o dia 31 de dezembro de 2026. Junto ao treinador, deixam o clube também os membros da sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos, além do treinador de goleiros Rui Tavares.