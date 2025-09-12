Demitido do Fortaleza, Renato Paiva recusa convite do Al-Ahly, do Egito

Recém demitido do Fortaleza, o português Renato Paiva recusou um convite para trabalhar no Al-Ahly, do Egito, conhecido por ser o clube com mais títulos no continente africano. A informação foi publicada inicialmente pelo diário português O Jogo e confirmada pelo ge.

O clube egípcio e o treinador português não chegaram a discutir termos do contrato, como valores e tempo de vínculo, porque Renato não pretende trabalhar no momento.

Em 2025, o treinador de 55 anos comandou o Botafogo e o Fortaleza, sendo demitido de ambos os clubes. Pelo Alvinegro carioca, foram 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. Já no Tricolor do Pici, dirigiu a equipe em 10 partidas, somando seis derrotas, três empates e apenas uma vitória. Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na última partida, a diretoria do Leão decidiu rescindir o contrato do técnico.

Anunciado em julho para substituir o argentino Juan Pablo Vojvoda, Paiva deixou o Fortaleza na vice-lanterna do Brasileirão e eliminado nas oitavas de final da Libertadores. Em seguida, o clube anunciou o argentino Martín Palermo como novo técnico.