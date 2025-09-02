Diário do Nordeste
Entenda os bastidores da demissão de Renato Paiva no Fortaleza; veja vídeo

Diretoria Tricolor optou pela saída do treinador português

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:46)
Jogada
Legenda: Paiva deixa o Leão após dez partidas e menos de dois meses de trabalho
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Renato Paiva foi demitido pelo Fortaleza após dez jogos, seis derrotas, três empates e apenas uma vitória. O treinador não resistiu à má fase do Leão, que ocupa a 19ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro e está na luta contra o rebaixamento.

No Jogada 2°Tempo, André Almeida, Brenno Rebouças, Wilton Bezerra e Fernanda Alves comentaram os bastidores da saída do técnico português do Tricolor do Pici, que agora busca anunciar um novo comandante visando a sequência da temporada.

VEJA VÍDEO:

*Sob supervisão de Crisneive Silveira

