Entenda os bastidores da demissão de Renato Paiva no Fortaleza; veja vídeo
Diretoria Tricolor optou pela saída do treinador português
Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:46)
Renato Paiva foi demitido pelo Fortaleza após dez jogos, seis derrotas, três empates e apenas uma vitória. O treinador não resistiu à má fase do Leão, que ocupa a 19ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro e está na luta contra o rebaixamento.
No Jogada 2°Tempo, André Almeida, Brenno Rebouças, Wilton Bezerra e Fernanda Alves comentaram os bastidores da saída do técnico português do Tricolor do Pici, que agora busca anunciar um novo comandante visando a sequência da temporada.
VEJA VÍDEO:
*Sob supervisão de Crisneive Silveira
