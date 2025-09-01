Fortaleza aumenta chance de rebaixamento na Série A após 22ª rodada; veja cenário

O Fortaleza aumentou as chances de rebaixamento após a 22ª rodada da Série A de 2025. Além da derrota para o Internacional por 2 a 1, neste domingo (31), o time assistiu aos concorrentes diretos conseguirem pontuar, o que ampliou o “buraco” no Z-4.

No momento, o Leão é o vice-lanterna, com 15. A distância para o Santos (22), primeiro clube fora do Z-4, é de sete. O cenário é tão ruim que a equipe está mais perto do Sport, dono da pior campanha da história do Brasileirão, do que o próprio Juventude, que é apenas o 18º colocado.

Resultados ruins para o Fortaleza na 22ª rodada da Série A

Ceará 0x1 Juventude

Santos 0x0 Fluminense

Vitória-BA 1x0 Atlético-MG

Internacional 2x1 Fortaleza

Sport 2x3 Vasco

Legenda: O Fortaleza é o vice-lanterna da Série A, com apenas 15 pontos Foto: reprodução / SrGool

Deste modo, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) definiu que a chance de cair é de 85,4%, menor só que o Sport (95,4%). O Diário do Nordeste lista a pontuação para escapar da queda e as demais probabilidades.