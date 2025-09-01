Fortaleza aumenta chance de rebaixamento na Série A após 22ª rodada; veja cenário
Leão viu a distância para sair do Z-4 crescer com os demais resultados
O Fortaleza aumentou as chances de rebaixamento após a 22ª rodada da Série A de 2025. Além da derrota para o Internacional por 2 a 1, neste domingo (31), o time assistiu aos concorrentes diretos conseguirem pontuar, o que ampliou o “buraco” no Z-4.
No momento, o Leão é o vice-lanterna, com 15. A distância para o Santos (22), primeiro clube fora do Z-4, é de sete. O cenário é tão ruim que a equipe está mais perto do Sport, dono da pior campanha da história do Brasileirão, do que o próprio Juventude, que é apenas o 18º colocado.
Resultados ruins para o Fortaleza na 22ª rodada da Série A
- Ceará 0x1 Juventude
- Santos 0x0 Fluminense
- Vitória-BA 1x0 Atlético-MG
- Internacional 2x1 Fortaleza
- Sport 2x3 Vasco
Deste modo, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) definiu que a chance de cair é de 85,4%, menor só que o Sport (95,4%). O Diário do Nordeste lista a pontuação para escapar da queda e as demais probabilidades.
Chances do Fortaleza na Série A de 2025 (UFMG)
- Libertadores: 0%
- Sul-Americana: 2,4%
- Rebaixamento: 85,4%
Pontuações para permanência, Libertadores e Sul-Americana (UFMG)
- Vaga na Libertadores: 60 pontos (94,3% de chance)
- Vaga na Copa Sul-Americana: 49 pontos (94,6% de chance)
- Permanência na Série A: 44 pontos (risco de 3,6% de rebaixamento)
O que o Fortaleza precisa para cada objetivo na Série A (UFMG)
- Vaga na Libertadores: 15 vitórias
- Vaga na Copa Sul-Americana: 11 vitórias + 1 empate
- Permanência na Série A: 9 vitórias + 2 empates
