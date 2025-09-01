Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fortaleza aumenta chance de rebaixamento na Série A após 22ª rodada; veja cenário

Leão viu a distância para sair do Z-4 crescer com os demais resultados

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota
(Atualizado às 11:50)
Alexandre Mota
Legenda: O Fortaleza não vence há oito jogos na temporada de 2025
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza aumentou as chances de rebaixamento após a 22ª rodada da Série A de 2025. Além da derrota para o Internacional por 2 a 1, neste domingo (31), o time assistiu aos concorrentes diretos conseguirem pontuar, o que ampliou o “buraco” no Z-4.

No momento, o Leão é o vice-lanterna, com 15. A distância para o Santos (22), primeiro clube fora do Z-4, é de sete. O cenário é tão ruim que a equipe está mais perto do Sport, dono da pior campanha da história do Brasileirão, do que o próprio Juventude, que é apenas o 18º colocado.

Resultados ruins para o Fortaleza na 22ª rodada da Série A

  • Ceará 0x1 Juventude
  • Santos 0x0 Fluminense
  • Vitória-BA 1x0 Atlético-MG
  • Internacional 2x1 Fortaleza
  • Sport 2x3 Vasco

Tabela da Série A
Legenda: O Fortaleza é o vice-lanterna da Série A, com apenas 15 pontos
Foto: reprodução / SrGool

Deste modo, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) definiu que a chance de cair é de 85,4%, menor só que o Sport (95,4%). O Diário do Nordeste lista a pontuação para escapar da queda e as demais probabilidades.

Chances do Fortaleza na Série A de 2025 (UFMG)

  • Libertadores: 0%
  • Sul-Americana: 2,4%
  • Rebaixamento: 85,4%

Pontuações para permanência, Libertadores e Sul-Americana (UFMG)

  • Vaga na Libertadores: 60 pontos (94,3% de chance)
  • Vaga na Copa Sul-Americana: 49 pontos (94,6% de chance)
  • Permanência na Série A: 44 pontos (risco de 3,6% de rebaixamento)

O que o Fortaleza precisa para cada objetivo na Série A (UFMG)

  • Vaga na Libertadores: 15 vitórias
  • Vaga na Copa Sul-Americana: 11 vitórias + 1 empate
  • Permanência na Série A: 9 vitórias + 2 empates

