Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tabela da Taça Fares Lopes é definida; veja datas e horários dos jogos

10 equipes disputam o título da competição que dá vaga na Copa do Brasil de 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:00)
Jogada
Legenda: Maracanã e Ferroviário estão entre as equipes que jogarão a Taça Fares Lopes de 2025
Foto: @baggiorodriguesfoto

A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou nesta terça-feira (26), a tabela da Taça Fares Lopes, com as datas e horários das partidas.

Serão 5 rodadas na 1ª Fase, com quartas, semifinal e final em jogo único.

Assim, a competição terá 8 datas, iniciando no dia 25 de outubro e terminando no dia 29 de novembro.

Grupos da 1ª Fase

Grupo A

  • Fortaleza
  • Ferroviário
  • Atlético
  • Itapipoca
  • Quixadá

Grupo B

  • Ceará
  • Caucaia
  • Maracanã
  • Tirol
  • Vila Real

Veja tabela completa

1ª rodada: 25/10 - 16h

Fortaleza x Quixadá
Atlético x Itapipoca
Ceará x Vila Real
Maracanã x Tirol

2ª rodada: 01/11 - 16h

Quixadá x Ferroviário
Itapipoca x Fortaleza
Vila Real x Caucaia
Tirol x Ceará

3ª rodada - 05/11 - 16h

Atlético x Fortaleza
Ferroviário x Itapipoca
Maracanã x Ceará
Caucaia x Tirol

4ª rodada - 08/11 - 16h

Itapipoca x Quixadá
Ferroviário x Atlético
Tirol x Vila Real
Caucaia x Maracanã

5ª rodada - 15/11 - 16h

Quixadá x Atlético
Fortaleza x Ferroviário
Vila Real x Maracanã
Ceará x Caucaia

Quartas - 19/11 - 20h

2º do Grupo A x 3º do Grupo B
2º do Grupo B x 3° do Grupo A

Semifinais - 22/11 - 16h

1° do Grupo A x Vencedor do Grupo D
1° do Grupo B x Vencedor do Grupo C

Final - 29/11 - 16h

Vencedor do E/F x Vencedor do F/E

Assuntos Relacionados
Kuscevic em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza deve ter retorno de Kuscevic contra o Internacional

Chileno vem desfalcando o Leão desde o dia 12 de agosto quando sentiu lesão

Vladimir Marques e Fernanda Alves Há 11 minutos

Jogada

Tabela da Taça Fares Lopes é definida; veja datas e horários dos jogos

10 equipes disputam o título da competição que dá vaga na Copa do Brasil de 2026

Vladimir Marques Há 31 minutos

Jogada

Dos próximos 7 jogos do Fortaleza, cinco serão confrontos diretos contra o rebaixamento; veja rivais

Tricolor terá sequência para reagir e e deixar o Z4 da Série A

Vladimir Marques Há 55 minutos
Foto de Fortaleza é o time que mais tomou cartão na Série A

Jogada

Fortaleza é o time que mais tomou cartões na Série A de 2025

Leão lidera a competição em cartões amarelos e vermelhos do Campeonato Brasileiro

Ian Laurindo e Fernanda Alves Há 1 hora
Jogada 2º tempo

Jogada

Vídeo: entenda como o Fortaleza faz a pior campanha do futebol cearense na Série A

De acordo com o site Infobola, o Fortaleza tem hoje 80% de chance de ser rebaixado para a Série B

Redação Há 1 hora
Jogada 2º tempo

Jogada

Vídeo: saiba quem o Ceará vai contratar no fim da janela

O Ceará volta a campo no sábado (30), quando enfrenta o Juventude, na Arena Castelão

Redação Há 1 hora