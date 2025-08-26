Tabela da Taça Fares Lopes é definida; veja datas e horários dos jogos

A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou nesta terça-feira (26), a tabela da Taça Fares Lopes, com as datas e horários das partidas.

Serão 5 rodadas na 1ª Fase, com quartas, semifinal e final em jogo único.

Assim, a competição terá 8 datas, iniciando no dia 25 de outubro e terminando no dia 29 de novembro.

Grupos da 1ª Fase

Grupo A

Fortaleza

Ferroviário

Atlético

Itapipoca

Quixadá

Grupo B

Ceará

Caucaia

Maracanã

Tirol

Vila Real

Veja tabela completa

1ª rodada: 25/10 - 16h

Fortaleza x Quixadá

Atlético x Itapipoca

Ceará x Vila Real

Maracanã x Tirol

2ª rodada: 01/11 - 16h

Quixadá x Ferroviário

Itapipoca x Fortaleza

Vila Real x Caucaia

Tirol x Ceará

3ª rodada - 05/11 - 16h

Atlético x Fortaleza

Ferroviário x Itapipoca

Maracanã x Ceará

Caucaia x Tirol

4ª rodada - 08/11 - 16h

Itapipoca x Quixadá

Ferroviário x Atlético

Tirol x Vila Real

Caucaia x Maracanã

5ª rodada - 15/11 - 16h

Quixadá x Atlético

Fortaleza x Ferroviário

Vila Real x Maracanã

Ceará x Caucaia

Quartas - 19/11 - 20h

2º do Grupo A x 3º do Grupo B

2º do Grupo B x 3° do Grupo A

Semifinais - 22/11 - 16h

1° do Grupo A x Vencedor do Grupo D

1° do Grupo B x Vencedor do Grupo C

Final - 29/11 - 16h

Vencedor do E/F x Vencedor do F/E