Tabela da Taça Fares Lopes é definida; veja datas e horários dos jogos
10 equipes disputam o título da competição que dá vaga na Copa do Brasil de 2026
A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou nesta terça-feira (26), a tabela da Taça Fares Lopes, com as datas e horários das partidas.
Serão 5 rodadas na 1ª Fase, com quartas, semifinal e final em jogo único.
Assim, a competição terá 8 datas, iniciando no dia 25 de outubro e terminando no dia 29 de novembro.
Grupos da 1ª Fase
Grupo A
- Fortaleza
- Ferroviário
- Atlético
- Itapipoca
- Quixadá
Grupo B
- Ceará
- Caucaia
- Maracanã
- Tirol
- Vila Real
Veja tabela completa
1ª rodada: 25/10 - 16h
Fortaleza x Quixadá
Atlético x Itapipoca
Ceará x Vila Real
Maracanã x Tirol
2ª rodada: 01/11 - 16h
Quixadá x Ferroviário
Itapipoca x Fortaleza
Vila Real x Caucaia
Tirol x Ceará
3ª rodada - 05/11 - 16h
Atlético x Fortaleza
Ferroviário x Itapipoca
Maracanã x Ceará
Caucaia x Tirol
4ª rodada - 08/11 - 16h
Itapipoca x Quixadá
Ferroviário x Atlético
Tirol x Vila Real
Caucaia x Maracanã
5ª rodada - 15/11 - 16h
Quixadá x Atlético
Fortaleza x Ferroviário
Vila Real x Maracanã
Ceará x Caucaia
Quartas - 19/11 - 20h
2º do Grupo A x 3º do Grupo B
2º do Grupo B x 3° do Grupo A
Semifinais - 22/11 - 16h
1° do Grupo A x Vencedor do Grupo D
1° do Grupo B x Vencedor do Grupo C
Final - 29/11 - 16h
Vencedor do E/F x Vencedor do F/E