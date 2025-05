Maracanã x Internacional pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Maracanã e Internacional se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da 3ª Fase. A partida será no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina (SC), às 19h. A partida é de mando do time cearense, que vendeu o mando de campo após receber uma proposta de R$ 300 mil.

ONDE ASSISTIR A partida terá transmissão da Premiere e SporTV

Como chegam as equipes

No jogo de ida, no Beira-Rio, o Internacional venceu por 1x0. Assim, o Alvianil precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Um empate dá a vaga ao Colorado.

O Maracanã chega para o confronto bastante desfalcado. São 8 baixas para o duelo com o Inter: Jair, Vinicius, Gabriel, João Carlos, Alan, Luan, Wendel, Xandy e Testinha.

O Alvianil está na Série D do Brasileiro, em 6º do Grupo A2 com 5 pontos. O time vem de derrota para o Parnahyba por 3x2, fora de casa.

Já o Colorado, na Série A do Brasileiro, está em 15º com 10 pontos. A equipe está numa crise técnica e também está ameaçado na Libertadores. Decide na quarta-feira (25), sua situação na 1ª Fase, contra Bahia no Beira-Rio.

A equipe vem com força máxima para o confronto. O zagueiro Victor Gabriel e o volante Fernando, que foram preservados do jogo do último domingo (18), contra o Mirassol no Beira-Rio pela Série A, retornam e devem ser titulares.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Maracanã

Rayr, Rafael Mandacaru, Edimar, Anderson Santos, Leandro, Jairo, Wilker, Michel Pires, Rogério, Davi Torres e Bravo. Técnico: Junior Cearense

Internacional

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado

Maracanã x Internacional | FICHA TÉCNICA

Competição: Jogo da volta da 3ª Fase da Copa do Brasil

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Data: 22/05/2025