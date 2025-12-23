Festa e frustração marcaram o último jogo do ano

O Corinthians ganhou (1 x 2) do Vasco da Gama, no Maracanã. Levou para casa o troféu de campeão da Copa do Brasil. A vibração da equipe e da torcida corintiana marcaram um contraste com o sentimento de frustração que tomou conta da família vascaína.

Dorival Júnior, técnico corintiano, foi perfeito no modelo que adotou. Explorou os fartos espaços que o Vasco oferecia. Fernando Diniz demorou a perceber isso. Além do gol de Yuri Alberto, o Corinthians ainda teve duas belas oportunidades em contra-ataques, advindo de lançamentos longos, que pegavam aberta a defesa cruzmaltina.

Quando o Vasco empatou e foi para o intervalo em igualdade, pensei que Fernando Diniz optaria por fechar o espaço por onde os corintianos trafegam livremente. O Vasco adiantou suas linhas. Exatamente por aí o Corinthians ganhou o jogo. O time paulista foi cirúrgico e letal.

Dorival ganhou o jogo. Fernando Diniz não soube fazer um Vasco consistente. Preferiu seguir em cima, dando todos os espaços ao visitante. Daí a festa do campeão Corinthians. Daí mais uma frustração cruzmaltina.

Jejum

A frustração do Vasco, após a derrota para o Corinthians, foi muito maior do que se imagina. Não quebrou um jejum que vem desde 2017 (foi campeão carioca de 2016). Perdeu a chance de disputar a Copa Libertadores. Enfim, parece que desaprendeu a ganhar título.

Liderança

A meu juízo, está faltando em campo uma liderança vascaína. O Vasco de Luiz Bellini tinha um capitão, líder carismático, que sabia se impor. O Vasco de Roberto Dinamite tinha também um líder em campo, que se fazia ouvir nos momentos mais difíceis de um desafio. Hoje falta ao Vasco um líder assim.

Exemplo

O Corinthians soube provocar tumultos, quando o Vasco estava bem melhor. A confusão paralisou o jogo. Foi melhor para o Corinthians que assim pode respirar e frear o ímpeto do Vasco. Lamentavelmente, o Vasco entrou na provocação corintiana. Era tudo que o Corinthians precisava.

Experiência

Ficou muito claro que a experiência corintiana soube ganhar o jogo. Usou de astúcia. No jargão do futebol isso significa catimbar. Dorival Júnior também me pareceu mais matreiro do que Fernando Diniz, pelo menos nesta decisão. Fernando sempre deixou o Vasco exposto ao contra-ataque corintiano. Um erro imperdoável.

Pragmático