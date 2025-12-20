Copa do Brasil - a última grande emoção do ano

Amanhã, às 18h, no Maracanã, será encerrado o calendário esportivo do futebol brasileiro. Vasco da Gama e Corinthians serão os protagonistas deste derradeiro espetáculo. Não há favoritos. Nenhum tem o privilégio do empate. Quem ganhar levanta o troféu.

No jogo de ida, no Itaquerão, em São Paulo, o Vasco jogou melhor. Teve maior posse de bola, mas não traduziu em gols o predomínio de suas ações. Amanhã terá a seu favor a presença de 65 mil torcedores. É uma vantagem. Mas, em decisões assim, geralmente os times se nivelam.

O Vasco da Gama, após 14 anos, volta ao cenário de uma importante decisão. Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco tem alternado bons e maus momentos. Goleia e é goleado. Vence e é vencido. O Corinthians, sob o comando de Dorival Júnior, tem, igualmente, oscilado muito.

Para chegar à decisão, o Vasco eliminou o União Rondonópolis, o Nova Iguaçu-RJ, o Operário-PR, o CSA, o Botafogo e o Fluminense. O Corinthians entrou apenas na terceira fase. Eliminou o Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro.

Diferença

O Vasco ingressou na competição desde a primeira rodada. Teve de eliminar seis adversários. O Corinthians jogou menos. Atuou apenas quatro vezes, pois entrou na competição apenas na terceira fase. São esses privilégios com os quais eu não concordo. Coisas da CBF.

Destaque

Rayan Vitor Simplício Jorge, jovem de apenas 19 anos, tem sido o destaque da Copa do Brasil. Ele é o artilheiro da competição, ao lado de Kaio Jorge, do Cruzeiro, ambos com cinco gols. Como o Cruzeiro já foi eliminado, Rayan terá a chance de isolar-se na artilharia, caso assinale um gol amanhã.

Vencedores

O maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro, com seis títulos. Em segundo lugar estão Grêmio e Flamengo, com cinco títulos cada. Em seguida vem o Palmeiras, terceiro colocado, com quatro títulos. Na quarta colocação, o Corinthians, que tem três títulos. O Vasco da Gama tem apenas um título da Copa do Brasil.

Prejudicado

O Ceará é o único time cearense que chegou a uma decisão da Copa do Brasil. Aconteceu em 1994. Houve empate em 0 a 0, no Castelão. O Ceará tinha a vantagem de ganhar o título, em caso de empate com gol. Perdeu para o Grêmio (1 x 0), sendo vergonhosamente prejudicado pela arbitragem.

Nome

Opto por não citar o nome do árbitro. Ele deixou de marcar um pênalti claro, sofrido por Sérgio Alves. Sérgio reclamou. Foi expulso. O Ceará foi duplamente prejudicado. Minutos depois, o árbitro expulsou também o zagueiro do Alvinegro, Victor Hugo. Um absurdo. Eu estava em Porto Alegre. Narrei este jogo pela Verdinha.