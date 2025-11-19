IBGE divulga edital de seleção com mais de 9 mil vagas; confira
Os salários podem chegar a mais de R$ 3,3 mil.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (19), edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) com mais de 9 mil vagas temporárias. As regras foram divulgadas no Diário Oficial da União (DOU).
As oportunidades são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade. O IBGE define o processo seletivo de temporários como o "maior" da história. (Veja detalhes das vagas abaixo)
O salário para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.
Inscrições e prova
Os interessados poderão se inscrever a partir das 16h desta quarta (19) até as 23h59 do dia 11 de dezembro, exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.
As provas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado entre março e abril do mesmo ano.
Conforme o edital, os aprovados serão contratados temporariamente para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos.
Veja detalhes das vagas
Agente de Pesquisas e Mapeamento
- Função: Coleta de informações;
- Remuneração: R$ 2.676,24;
- Vagas de ampla concorrência: 5.512;
- Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;
- Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;
- Vagas destinadas aos quilombolas: 170;
- Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;
- Total de Vagas: 8.480.
Supervisor de Coleta e Qualidade
- Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;
- Remuneração: R$ 3.379,00;
- Vagas de ampla concorrência: 715;
- Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 275;
- Vagas destinadas a pessoas indígenas: 33;
- Vagas destinadas aos quilombolas: 22;
- Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 55;
- Total de Vagas: 1.110.
Concurso do IBGE
O último concurso do IBGE foi em 2023. À época, o Governo Federal autorizou a contratação de 8,1 mil funcionários temporários para elaboração de pesquisas.
Além disso, no ano passado, o instituto ofertou 895 oportunidades por meio do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).