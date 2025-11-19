O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (19), edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) com mais de 9 mil vagas temporárias. As regras foram divulgadas no Diário Oficial da União (DOU).

As oportunidades são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade. O IBGE define o processo seletivo de temporários como o "maior" da história. (Veja detalhes das vagas abaixo)

O salário para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.

Inscrições e prova

Os interessados poderão se inscrever a partir das 16h desta quarta (19) até as 23h59 do dia 11 de dezembro, exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.

As provas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado entre março e abril do mesmo ano.

Conforme o edital, os aprovados serão contratados temporariamente para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos.

Veja detalhes das vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Função: Coleta de informações;

Remuneração: R$ 2.676,24;

Vagas de ampla concorrência: 5.512;

Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 2.120;

Vagas destinadas a pessoas indígenas: 254;

Vagas destinadas aos quilombolas: 170;

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 424;

Total de Vagas: 8.480.

Supervisor de Coleta e Qualidade

Função: Supervisão de Coleta e Qualidade;

Remuneração: R$ 3.379,00;

Vagas de ampla concorrência: 715;

Vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas: 275;

Vagas destinadas a pessoas indígenas: 33;

Vagas destinadas aos quilombolas: 22;

Vagas destinadas a pessoas com deficiência: 55;

Total de Vagas: 1.110.

Concurso do IBGE

O último concurso do IBGE foi em 2023. À época, o Governo Federal autorizou a contratação de 8,1 mil funcionários temporários para elaboração de pesquisas.

Além disso, no ano passado, o instituto ofertou 895 oportunidades por meio do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).