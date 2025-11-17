Editais de convocação do CNU são divulgados para consulta
Estão disponíveis os detalhes sobre a aplicação da prova discursiva e a avaliação de títulos.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou na última sexta-feira (14) os editais de convocação para as próximas fases da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2).
Estão disponíveis para consulta todos os detalhes sobre a aplicação da prova discursiva e a avaliação de títulos.
As informações constam na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira. O anexo 1 de cada edital mostra ainda a relação dos candidatos convocados em todos os cargos, identificados pelos números de inscrição, que estão aptos a realizar a prova discursiva.
>> Confira o edital de convocação
As provas serão aplicadas nas datas e horários a seguir:
- Cargos de nível superior: 7 de dezembro, de 13h às 16h
- Cargos de nível intermediário: 7 de dezembro, de 13h às 15h.
Os locais onde as provas serão aplicadas serão informados, possivelmente, no dia 1º de dezembro, na página do concurso.
Veja também
Avaliação de títulos
De caráter classificatório, a avaliação de títulos do CPNU 2 é exigida apenas dos candidatos que concorrem aos cargos/especialidades com esta previsão nos anexos dos blocos temáticos do edital nº 114/2025 e que tenham alcançado a nota mínima necessária na prova objetiva para esta classificação.
Os títulos para avaliação devem ser enviados entre 14h de 21 de novembro até 23h59 de 25 do mesmo mês.