Editais de convocação do CNU são divulgados para consulta

Estão disponíveis os detalhes sobre a aplicação da prova discursiva e a avaliação de títulos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:51)
Papo Carreira
Candidatos do CPNU entrando em local de prova.
Legenda: O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) oferece vagas na administração federal.
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou na última sexta-feira (14) os editais de convocação para as próximas fases da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2).

Estão disponíveis para consulta todos os detalhes sobre a aplicação da prova discursiva e a avaliação de títulos.

As informações constam na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira. O anexo 1 de cada edital mostra ainda a relação dos candidatos convocados em todos os cargos, identificados pelos números de inscrição, que estão aptos a realizar a prova discursiva.

>> Confira o edital de convocação

As provas serão aplicadas nas datas e horários a seguir:

  • Cargos de nível superior: 7 de dezembro, de 13h às 16h
  • Cargos de nível intermediário: 7 de dezembro, de 13h às 15h.

Os locais onde as provas serão aplicadas serão informados, possivelmente, no dia 1º de dezembro, na página do concurso.

Avaliação de títulos

De caráter classificatório, a avaliação de títulos do CPNU 2 é exigida apenas dos candidatos que concorrem aos cargos/especialidades com esta previsão nos anexos dos blocos temáticos do edital nº 114/2025 e que tenham alcançado a nota mínima necessária na prova objetiva para esta classificação.

Os títulos para avaliação devem ser enviados entre 14h de 21 de novembro até 23h59 de 25 do mesmo mês.

