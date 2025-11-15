Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Câmara Municipal de Forquilha fará 1º concurso público de sua história

São ofertadas cinco vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Fachada da Câmara Municipal de Forquilha.
Legenda: Se não cumprir a determinação, a Câmara terá de pagar uma multa diária de R$ 1 mil.
Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Forquilha.

A Câmara Municipal de Forquilha fará o primeiro concurso público de sua história no próximo dia 23 de novembro. A medida resulta de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado em maio deste ano com o Ministério Público do Ceará (MPCE).

São ofertadas cinco vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para motorista, agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, vigia e técnico legislativo, com reserva de vagas para pessoas com deficiência.

O resultado do processo deve ser divulgado em 16 de dezembro, com homologação na mesma semana, no dia 18. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Imparh abre 936 vagas para cursos de idiomas em Fortaleza; veja edital

teaser image
Papo Carreira

UFC abre 1,1 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever 

Adequação às normas constitucionais

O Ministério Público determinou que a Casa Legislativa se adequasse às normas constitucionais, incluindo a substituição de cargos comissionados por servidores efetivos, a implantação de controle eletrônico de frequência e o cumprimento dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência.

Se a Câmara descumprir o acordo, terá de pagar uma multa diária de R$ 1 mil.

Assuntos Relacionados
Fachada da Câmara Municipal de Forquilha.
Papo Carreira

Câmara Municipal de Forquilha fará 1º concurso público de sua história

São ofertadas cinco vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
Há 23 minutos
Imagem da Casa de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 1,1 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever 

As inscrições iniciam no dia 20 de novembro.

Redação
13 de Novembro de 2025
foto de aluno com livro de inglês nas mãos em sala de aula.
Papo Carreira

Imparh abre 936 vagas para cursos de idiomas em Fortaleza; veja edital

Instituto oferece aulas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

Redação
13 de Novembro de 2025
Uma pessoa de camiseta branca e fones de ouvido está sentada em uma mesa de madeira, focada em editar um vídeo em um notebook. A tela do notebook mostra a interface de um software de edição de vídeo, com clipes de surfistas na praia na linha do tempo. Há um par de óculos na mesa, à esquerda.
Papo Carreira

Fortaleza abre 500 vagas em cursos on-line gratuitos; confira

Lista inclui capacitações em áreas do universo digital.

Redação
13 de Novembro de 2025
Candidatos aguardando em uma fila para realizar a prova do CNU
Papo Carreira

Ceará tem mais de 1,5 mil classificados para segunda fase do CNU; veja próximos passos

Concurso soma mais de 42,5 mil pessoas aptas para as próximas etapas.

Gabriel Bezerra*
13 de Novembro de 2025
foto de aluno escrevendo em caderno com caneta preta.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre seleção pública com 32 vagas; confira

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior.

Redação
13 de Novembro de 2025
Um grande sala de aula com diferentes pessoas fazendo uma prova.
Papo Carreira

Notas do CNU são divulgadas nesta quarta (12) às 16 horas

Resultado das provas objetivas define quem segue para a etapa discursiva em dezembro.

Redação
12 de Novembro de 2025
Trabalhadores empilhando caixas no centro de distribuição da Amazon.
Papo Carreira

Amazon abre mais de 300 vagas temporárias no Ceará

Contratações visam suprir demanda na época da Black Friday.

Redação
11 de Novembro de 2025
Na imagem, um lápis em cima de um gabarito de prova
Papo Carreira

Prefeitura de Eusébio faz concurso com salário de até R$ 5,8 mil; veja detalhes

São 423 vagas para a Educação.

Redação
11 de Novembro de 2025
Pessoas do lado de fora de local de prova do CNU no Brasil.
Papo Carreira

Resultado da prova objetiva do CNU 2025 é divulgado a partir desta quarta (12)

Veja o cronograma.

Redação
10 de Novembro de 2025
Pesquisador do IBGE mostra aplicativo que colhe informações.
Papo Carreira

IBGE abrirá concurso com 9.580 vagas; edital sai ainda em novembro

As vagas serão temporárias.

Redação
10 de Novembro de 2025
Rapaz escreve com lápis em papel. Ele está sentado em carteira escolar.
Papo Carreira

Independência abre inscrições para concurso público; veja detalhes

Interessados podem se inscrever até o próximo dia 7 de dezembro.

Redação
10 de Novembro de 2025
A foto mostra pessoas usando aventais laranja enquanto preparam massa sobre uma bancada enfarinhada. Os aventais trazem o logotipo do Governo do Estado do Ceará, da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco
Papo Carreira

Escola oferece 300 vagas para cursos gratuitos em Fortaleza

Veja as capacitações disponíveis.

Redação
10 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (10)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Carol Melo
10 de Novembro de 2025
Policiais da Polícia Penal do Ceará em foto em que aparecem de costas com nome na camisa.
Papo Carreira

Concurso público da SAP com 600 vagas para policial penal tem etapas retomadas

Retomada após cumprimento de decisão judicial foi anunciada no DOE.

Redação
08 de Novembro de 2025
Foto de agentes da PCMG.
Papo Carreira

PCMG lança edital com 104 vagas e renumeração de até R$ 1,9 mil

Aprovados realizarão atividades de apoio logístico e administrativo.

Bergson Araujo Costa
07 de Novembro de 2025
Loja da Acal Home Center em Fortaleza.E
Papo Carreira

Acal Home Center abre 30 vagas de emprego; veja cargos

As oportunidades são para diferentes áreas.

Redação
07 de Novembro de 2025
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre edital do concurso do banco.
Papo Carreira

Edital Caixa: inscrições abrem nesta sexta-feira (7) com salários de até R$ 16,4 mil

Certame oferta 184 vagas imediatas e mais de 500 para cadastro de reserva.

Renato Bezerra
07 de Novembro de 2025
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre concurso do banco.
Papo Carreira

Concurso da Caixa terá 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será divulgado nesta sexta-feira (7).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de sala de monitoramento ilustra matéria de concurso da Astesp.
Papo Carreira

Artesp abre concurso público com salários de até R$ 12 mil; veja cargos

São ofertadas 142 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Redação
06 de Novembro de 2025