Câmara Municipal de Forquilha fará 1º concurso público de sua história
São ofertadas cinco vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
A Câmara Municipal de Forquilha fará o primeiro concurso público de sua história no próximo dia 23 de novembro. A medida resulta de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado em maio deste ano com o Ministério Público do Ceará (MPCE).
São ofertadas cinco vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, além de formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para motorista, agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, vigia e técnico legislativo, com reserva de vagas para pessoas com deficiência.
O resultado do processo deve ser divulgado em 16 de dezembro, com homologação na mesma semana, no dia 18. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Veja também
Adequação às normas constitucionais
O Ministério Público determinou que a Casa Legislativa se adequasse às normas constitucionais, incluindo a substituição de cargos comissionados por servidores efetivos, a implantação de controle eletrônico de frequência e o cumprimento dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência.
Se a Câmara descumprir o acordo, terá de pagar uma multa diária de R$ 1 mil.