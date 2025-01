Neymar celebra volta ao Santos após 12 anos: 'Voltando no tempo'

Neymar está oficialmente de volta ao Santos. O atacante brasileiro Neymar é o novo reforço do Santos para a temporada 2025. A contratação do jogador foi anunciada na última terça-feira (28) pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, através de publicação nas redes sociais e confirmada nesta quinta-feira (30), pelo craque em seu perfil no Instragram

Assista anúncio do jogador:

Veja o que disse Neymar:

Galera, parece até que eu tô voltando no tempo. Estou aqui reunido com amigos e familiares e eles me ajudaram a escrever algumas coisas. É que eu não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinei o contrato com o Santos Futebol Clube. Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento que pudesse ser realizado.

Quase 12 anos se passaram desde que eu saí da Vila mais famosa do mundo e parece que foi ontem.

O meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad, na Arábia Saudita, que me recebeu de uma forma surreal, não só a mim quanto a minha família também. Fui muito feliz aqui e levarei essas lembranças comigo para o resto da vida. Mas tive uma lesão muito grave, que impediu que eu retribuísse esse carinho dentro de campo, como eu gostaria.

Estarei torcendo muito pelo sucesso da Copa do Mundo de 2034. Os sauditas merecem e quero sempre estar presente, acompanhando o crescimento desse país maravilhoso. Mas agora eu preciso voltar a atuar. E só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida.

Sou grato a todos vocês que me apoiaram, mesmo nos momentos mais difíceis. E não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz.

“Nascer, viver, e no Santos morrer”. É um orgulho que nem todos podem ter. Parece até que essas palavras já foram escritas. Talvez tenham sido mesmo. E eu tô muito feliz em poder escrever de novo. Que Deus nos abençoe e nos proteja.

Último jogo de Neymar no Santos

O último jogo de Neymar com a camisa do Santos foi disputado em maio de 2013. Ele deixou o Peixe e defendeu o Barcelona por quatro temporadas, se consolidando como um dos melhores jogadores de futebol do mundo.

Depois de deixar o Barcelona, o jogador assinou com o Paris Saint-Germain. Na equipe francesa, foram seis temporadas. Na temporada 2023/24, o jogador aceitou um projeto de defender o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Últimos jogos de Neymar no Al-Hilal

No mundo árabe, foram apenas sete partidas e um gol marcado, principalmente por conta da grave lesão sofrida em jogo da Seleção Brasileira em 2023. Com a Amarelinha, Neymar já disputou três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022).

Ele rescindiu com o Al-Hilal nos últimos dias e ficou livre no mercado para assinar contrato com o Santos. Um dos motivos para o retorno ao Brasil aos 32 anos seria o desejo de retomar o bom futebol antes da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.