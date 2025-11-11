Fortaleza viaja com oito baixas contra Atlético-MG e a missão do milagre na Série A; veja lista
A delegação tricolor embarcou para Minas Gerais nesta segunda (10)
A delegação do Fortaleza embarcou na tarde desta quarta-feira (11) para Belo Horizonte, Minas Gerais, onde encara o Atlético-MG em rodada atrasada da Série A de 2025. Fora de casa, o Leão tem o sonho de reduzir a distância da zona de rebaixamento e seguir acreditando em uma reação na reta final do Brasileirão, mas com problemas: o técnico Martín Palermo tem oito desfalques.
O comandante argentino relacionou 24 jogadores, mas com baixas do departamento médico, acúmulo de cartões e convocação. Por suspensão, as ausências são o zagueiro Brítez, o volante Matheus Pereira e o atacante Adam Bareiro - situação que impacta diretamente a escalação.
No DM, os nomes que estão fora são: o goleiro João Ricardo (recuperação após cirurgia no ombro direito), o zagueiro Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa direita), o volante Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo) e o atacante Marinho (entorse no tornozelo esquerdo). Já o zagueiro Kuscevic foi convocado para os amistosos da seleção do Chile e não fica disponível.
Assim, em caso de manutenção da formação, uma possível escalação tem: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Pacheco; Pierre, Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.
Do outro lado, o Atlético-MG aparece com três baixas devido às convocações para as seleções durante a Data-Fifa. Essas ausências do treinador Sampaoli são: os zagueiros Júnior Alonso (Paraguai), Ivan Román (Chile) e o volante Alan Franco (Equador). O trio é titular da equipe.
Uma provável formação tem: Éverson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Bernard, Dudu e Hulk.
Na tabela de classificação, o Fortaleza é o vice-lanterna, com 30 pontos. O Galo é o 9º, com 43.
O Fortaleza ainda pode evitar o rebaixamento?
Os matemáticos indicam que o Fortaleza tem 92,6% de chance de rebaixamento no momento. A distância para o Vitória-BA, primeiro clube fora do Z-4, é de cinco pontos. E ainda há Juventude (32) e Santos (33) com maiores pontuações na tabela de classificação. O detalhe: o Leão tem um jogo a menos.
O panorama é muito crítico. E as chances ficaram pelo caminho. Apesar de não ostentar uma invencibilidade de quatro jogos, somou apenas uma vitória no período. Logo, dos últimos 12 que disputou, ganhou somente seis, que é justamente a metade, em um aproveitamento que ainda não é suficiente.
A busca por um milagre passa justamente por esse compromisso com o Atlético-MG. Após essa partida, a equipe cearense iguala as rodadas do Vitória-BA e ainda pode reduzir a distância para dois, o que devolveria a esperança tricolor em um momento chave, restando então mais cinco duelos pela Série A. O cenário ideal então é vencer, de qualquer jeito, e sonhar com a saída já na próxima rodada - isso, caso o Santos também não vença o Palmeiras na rodada atrasada, em um compromisso no sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, referente à 13ª rodada do Brasileirão.
Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025
- 12.11 - Atlético-MG x Fortaleza | Arena MRV, às 20h30 (rodada atrasada)
- 20.11 - Bahia x Fortaleza | Arena Fonte Nova, às 18h
- 26.11 - Bragantino x Fortaleza | Cícero de Souza Marques, às 19h
- 30.11 - Fortaleza x Atlético-MG | Arena Castelão, às 18h30
- 03.12 - Fortaleza x Corinthians | data, horário e local a definir
- 07.12 - Botafogo x Fortaleza | data, horário e local a definir