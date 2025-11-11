Fortaleza viaja com oito baixas contra Atlético-MG e a missão do milagre na Série A; veja lista

A delegação do Fortaleza embarcou na tarde desta quarta-feira (11) para Belo Horizonte, Minas Gerais, onde encara o Atlético-MG em rodada atrasada da Série A de 2025. Fora de casa, o Leão tem o sonho de reduzir a distância da zona de rebaixamento e seguir acreditando em uma reação na reta final do Brasileirão, mas com problemas: o técnico Martín Palermo tem oito desfalques.

O comandante argentino relacionou 24 jogadores, mas com baixas do departamento médico, acúmulo de cartões e convocação. Por suspensão, as ausências são o zagueiro Brítez, o volante Matheus Pereira e o atacante Adam Bareiro - situação que impacta diretamente a escalação.

No DM, os nomes que estão fora são: o goleiro João Ricardo (recuperação após cirurgia no ombro direito), o zagueiro Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa direita), o volante Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo) e o atacante Marinho (⁠entorse no tornozelo esquerdo). Já o zagueiro Kuscevic foi convocado para os amistosos da seleção do Chile e não fica disponível.

Foto: divulgação / Fortaleza

Assim, em caso de manutenção da formação, uma possível escalação tem: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Pacheco; Pierre, Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.

Do outro lado, o Atlético-MG aparece com três baixas devido às convocações para as seleções durante a Data-Fifa. Essas ausências do treinador Sampaoli são: os zagueiros Júnior Alonso (Paraguai), Ivan Román (Chile) e o volante Alan Franco (Equador). O trio é titular da equipe.

Uma provável formação tem: Éverson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Bernard, Dudu e Hulk.

Na tabela de classificação, o Fortaleza é o vice-lanterna, com 30 pontos. O Galo é o 9º, com 43.

O Fortaleza ainda pode evitar o rebaixamento?

Legenda: O Fortaleza é o vice-lanterna da Série A de 2025, com 30 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Os matemáticos indicam que o Fortaleza tem 92,6% de chance de rebaixamento no momento. A distância para o Vitória-BA, primeiro clube fora do Z-4, é de cinco pontos. E ainda há Juventude (32) e Santos (33) com maiores pontuações na tabela de classificação. O detalhe: o Leão tem um jogo a menos.

O panorama é muito crítico. E as chances ficaram pelo caminho. Apesar de não ostentar uma invencibilidade de quatro jogos, somou apenas uma vitória no período. Logo, dos últimos 12 que disputou, ganhou somente seis, que é justamente a metade, em um aproveitamento que ainda não é suficiente.

A busca por um milagre passa justamente por esse compromisso com o Atlético-MG. Após essa partida, a equipe cearense iguala as rodadas do Vitória-BA e ainda pode reduzir a distância para dois, o que devolveria a esperança tricolor em um momento chave, restando então mais cinco duelos pela Série A. O cenário ideal então é vencer, de qualquer jeito, e sonhar com a saída já na próxima rodada - isso, caso o Santos também não vença o Palmeiras na rodada atrasada, em um compromisso no sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, referente à 13ª rodada do Brasileirão.

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025