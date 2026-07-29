Análise: no 1º jogo pós-Carpini, Fortaleza vence com atuação mais regular nesta Série B

A vitória do Fortaleza por 1 a 0 foi positiva não só pelo resultado, mas também pela atuação. O Fortaleza, enfim, fez um jogo consistente nos 90 minutos. Equilibrado, teve bom volume de jogo e foi melhor que o adversário. Poderia ter feito até mais gols - teve volume e criou chances para isso. Coincidentemente ou não, logo na primeira partida após a saída do treinador Thiago Carpini.