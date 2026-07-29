Técnico interino Reinan Santos tem trabalho positivo em vitória do Fortaleza

O Fortaleza foi comandado por Reinan Santos como interino na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-SP, na Arena Castelão, pela Série B. No primeiro momento sem Thiago Carpini, o profissional de 31 anos ficou à beira do gramado e teve muita personalidade para mexer na equipe, escalar atletas diferentes e transmitir mais leveza ao grupo.

No Pici desde março, quando chega para ser auxiliar técnico fixo depois de atuar como treinador do Sub-20 do Goiás, o profissional abraçou a chance, a primeira em uma partida principal, com muita gana, e esse é o espírito interno que o time tricolor precisa no momento.

O trabalho foi positivo e se torna ainda mais importante com a chegada de Paulo Autuori, que vai precisar de Reinan nesse momento de transição.