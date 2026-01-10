Os jovens do Ceará que chamaram atenção em vitória sobre o Floresta na estreia de 2026

Com o time sub-20, o Ceará iniciou 2026 com vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, neste sábado (10), em partida que marcou a estreia do Alvinegro no Campeonato Cearense. Mas o resultado não foi o mais importante. O que mais chamou atenção foi perceber o desempenho animador de jovens valores da base do clube que mostraram que podem contribuir ao longo do ano.

Coletivamente, vale o destaque para Alison Henry, treinador que vem há anos desempenhando trabalho de formação e títulos na base do clube. Foi, inclusive, o técnico campeão da Copa do Nordeste Sub-20, em 2025. Claramente se percebe um time organizado, com saída de bola pelo chão, que evita chutão e busca passes curtos para progredir no campo e construir seus ataques.

Tal organização coletiva potencializa as individualidades. E foi possível perceber, em todos os setores, aspectos interessantes.

DEFESA

Quando exigido, o goleiro Gustavo Martins trabalhou bem. Após demonstrar certo nervosismo ainda no 1º tempo, algo natural, foi mais seguro na etapa final. Assim como a dupla de zaga, formada por Gabriel Silva e Uchella, capitão do time e que esteve sempre bem posicionado, garantindo boas coberturas e vantagem nos duelos aéreos e pelo chão.

Na lateral-esquerda, Samuel Barreto mostrou vigor e fôlego para uma partida de correria e intensidade. Tanto é que foi substituído na reta final por Boateng.

MEIO-CAMPO

Legenda: Melk foi um dos destaques do Ceará no jogo Foto: Fabiane de Paula/SVM

O meio de campo foi um setor que mostrou desempenho bem interessante. O volante João Gabriel apresentou qualidade no passe para ser o homem de iniciação das jogadas, facilitando a transição da defesa para o ataque, além de ser o cara das bolas paradas. Com capricho, levou perigo em escanteios e faltas, inclusive acertando o travessão.

O meia-atacante Melk foi outro que teve atuação interessante. Apesar de alguns erros de passe (também naturais) mostrou personalidade e movimentação para contribuir na criação e articulação. Quase marca um golaço em chute forte de fora da área que carimbou a trave.

ATAQUE

Dois dos principais destaques ficam no ataque. O ponta-direita Enzo marcou o gol do jogo e deu uma correria grande para a defesa do Floresta, enquanto Giulio mostrou ser um talento a ser lapidado. Com habilidade, o camisa 35 fez a jogada do gol na base da individualidade, passando por dois defensores adversários e cruzando na medida para o gol.

Giulio já era um dos nomes de maior expectativa deste time pelo bom desempenho que teve em 2025, inclusive marcando gol na final da conquista da Copa do Nordeste. Rápido, ágil e agudo, mostrou suas características.

RESUMO

Os jovens do Ceará deram conta do recado. E mostraram que o trabalho na base do Ceará é bem feito. Que tem potencial e qualidade. É preciso saber trabalhar isso para que os jogadores possam amadurecer e contribuir.

Que Mozart seja diferente de Léo Condé e possa dar mais espaço e oportunidades a estes garotos. É fato que irão errar e acertar. Que ainda precisam evoluir. Mas também é fato que existe margem para um melhor aproveitamento da base em 2026.