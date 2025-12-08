Vitória volta a demonstrar interesse em Marinho, atacante do Fortaleza

Após o rebaixamento do Fortaleza, o Vitória voltou a monitorar os caminhos do atacante Marinho na temporada 2026, conforme apurou o Diário do Nordeste. O rubro-negro baiano permanece na Série A e quer tentar a contratação do atleta. O contrato dele com o Tricolor de Aço encerra no final deste mês.

O Fortaleza ainda deixou a possibilidade de renovação com o atacante de 35 anos em aberto. Porém, ele foi perdendo espaço desde a chegada de Martín Palermo. Com o treinador argentino, foram quatro partidas, todas entrando como substituição.

O Vitória já tinha procurado o camisa 11 em duas oportunidades neste ano, nos meses de março e maio.

O Diário do Nordeste apurou também que o atacante chega nesta terça-feira (9) em Salvador, para passar férias. Ele deve se reunir com o staff para decidir o futuro em 2026.

Marinho está no clube desde 2023, tem 110 jogos, 16 gols e 12 assistências.